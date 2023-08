Paradaseca reivindica la falta de cobertura en pleno 2023: "Es peligroso y cansado"

Vecinos de Paradaseca reivindicando cobertura con su pueblo de fondo. / EBD

Dos kilómetros son lo que separa al pueblo de Paradaseca con la conexión al mundo. Dos kilómetros que cada habitante del pueblo tiene que recorrer cada vez que quiera contestar un Whatsapp o una llamada. "Parece mentira que en pleno 2023 estemos así" reivindica uno de sus jóvenes vecinos. Este pueblo, hartos de la circunstancia, han protagonizado una reivindicación en el punto donde sus móviles consiguen unirse a la red. Un punto alejado de la civilización, subiendo por la carretera de camino a los castaños de la zona.

"Para nosotros son 2 kilómetros pero los pueblos de al lado tienen que pasar primero por el nuestro hasta llegar al único punto donde hay cobertura", y es que localidades como Veguellina, Villar de Acero o Puente de Rey son algunos de otros tantos pueblos bercianos que continúan sin posibilidad de conexión.

Además, critican que no solo no es práctico, si no también peligroso. Solo hay que remontarse hace un par de semanas, "un hombre despareció cuando calló por la carretera de Villafranca, nadie daba con él por que no podía recibir llamadas ni llamar, hasta que se encontró y tuvo que venir la UVI". Unas condiciones que el pueblo tacha de imperdonables y exigen un cambio urgente.