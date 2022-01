El PSOE dice que el PP promete el parque agroalimentario para el Bierzo “para ganarse el aplauso fácil”

Gerardo Álvarez Courel, en su despacho del Consejo Comarcal del Bierzo. / QUINITO

El secretario comarcal del PSOE del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel ha manifestado su sorpresa e indignación ante las declaraciones del candidato a las Cortes del PP por León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que "el parque agroalimentario del Bierzo va a ser una realidad del PP". "Parece que solo contemplan propuestas para la comarca en periodo electoral, porque a pesar de que el parque lo anunció el ex presidente popular Juan Vicente Herrera en 2017, y mal gobernando ellos estos años en la Junta, no han sido capaces de mover un dedo para ponerlo en marcha, pero ahora que se acercan las elecciones casualmente va a ser una realidad", ha declarado.

"Es una absoluta vergüenza que, después de todas las veces que han ninguneado una iniciativa que podría impulsar el desarrollo económico de la comarca, continúen utilizándola como comodín, pero solo de palabra, para ganarse el aplauso fácil", ha señalado Álvarez Courel. "El anuncio del parque agroalimentario se hizo en la inauguración de otro de los grandes fiascos del PP, el famoso Bierzo Hub del que seguimos esperando ver resultados, pero no han dado ni un céntimo para ello ni se ha incluido en los presupuestos de la Junta”, ha afirmado.

El secretario comarcal del PSOE ha recordado que, hace tan solo unos meses, y ante una petición de UPL en las Cortes para crear el citado parque, Suárez-Quiñones aseguró que "el Bierzo no necesita más superficie asfaltada". "¿A qué Suárez-Quiñones creemos? ¿Al que dice que el PP hará realidad el Parque o al que dice que el Bierzo no necesita un polígono o superficie asfaltada para que se trasladen empresas agroalimentarias? Quizá es momento de creer las acciones y no las palabras, y este es un ejemplo más de que cuando gobierna el PP no dedica ni un segundo a pensar en la comarca”, afirma Álvarez Courel.

En la misma línea, el número 2 del PSOE por León a las Cortes de Castilla y León, Javier Campos, ha afirmado que la actitud de Suárez-Quiñones es “una auténtica vergüenza”. “Ahora saca a relucir, de nuevo, el parque agroalimentario para el Bierzo, pero me gustaría recordar que hace relativamente poco el grupo socialista presentó una enmienda a los Presupuestos de la Junta para sacar adelante esta iniciativa y fue el PP, su partido, el que nos tumbó la propuesta. No entendemos cómo en este breve periodo de tiempo han cambiado de idea y ahora serán, según Suárez-Quiñones, los impulsores del parque”. “Aunque claro, ¿qué podemos esperar de un Partido Popular que prometió a Por Ávila una plataforma alimentaria similar a la prometida en El Bierzo a cambio de su apoyo para los presupuestos?”, ha cuestionado.

“Las palabras de Suárez-Quiñones sobre el parque agroalimentario son un ejemplo más del humo que durante 35 años ha vendido el PP en la Comarca. Un ejemplo más de que cuando gobiernan no dedican ni un segundo a pensar en las necesidades y problemas de El Bierzo, pero en periodo electoral rápidamente se transforman y prometen que van a hacer de todo”, concluyen desde el PSOE.