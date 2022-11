Pascanu: “Tenemos que estar más atentos en los momentos clave”

Pascanu, durante el partido Ponferradina-Las Palmas. / QUINITO

La Ponferradina prepara esta semana la eliminatoria de Copa del Rey que medirá al equipo berciano ante el Guadalajara el sábado a las 18.00 horas en el Pedro Escartín de la capital alcarreña. Tras la sesión de trabajo del miércoles, Pascanu compareció ante los medios para analizar la situación del equipo tras la derrota en Leganés que deja a la Deportiva al borde del descenso.

Pascanu concedió que “hemos tenido una semana de altibajos” tras ganar al Huesca y caer en Butarque, y que “tenemos que, no sé si dar un poco más, pero sí estar más atentos en momentos puntuales de los partidos”, al tiempo que lamentó que “frente a Leganés hicimos una segunda parte muy buena y la clave fue que nos metieron el 2-1 muy rápido, porque de haber llegado al descanso empatados el resultado hubiera sido distinto con la segunda parte que hicimos”.

El central rumano de la Ponferradina insistió en que “puede ser que nos falte algo de confianza, pero también hay un tiro que le sacan a Yuri que iba a la escuadra. Son esos pequeños detalles que nos faltan para marcar más y encajar menos, porque los goles recibidos podían estar mejor defendidos”.

Copa del Rey

Ya centrado en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Guadalajara, Pascanu aseguró que la Deportiva va a salir “a ganar, como siempre, porque también necesitamos coger confianza con victorias”. Eso sí, el defensa blanquiazul confesó que la fecha de la segunda eliminatoria (después de la última jornada liguera del año) “no gusta a los futbolistas. Se puede jugar entre semana, pero no después de la última jornada, aunque al final no es decisión nuestra y lo único que podemos hacer es salir a jugar”.

Por otro lado, Pascanu habló de su nivel personal, señalando que “me siento mejor cada partido, pero el fútbol no es una persona, es un equipo, y no puedo decir que estoy más contento que el año pasado o hace dos por cómo estamos en la clasificación”.

Asimismo, se refirió a la presencia del seleccionador de Rumania, Edward Iordanescu, en el Ponferradina-Huesca de la semana pasada: “Vino a vernos a Ratiu y a mí, pero no sé si me quiere convocar o no. Lo más grande que he vivido como futbolista ha sido con la selección en el Europeo Sub-21 y en los Juegos Olímpicos”.