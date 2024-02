Patricia González: “Esto está roto y hay que solucionarlo”

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González. / QUINITO

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González, sigue a la espera de una llamada del alcalde, Marco Morala, para desbloquear la situación provocada la semana pasada por la concesión, primero, y la retirada, después, de las concejalías de Cultura y Formación y Empleo a los ediles de Vox, lo que conllevó su renuncia a los cargos que venían ejerciendo a la espera de la constitución de los institutos que les habían prometido en virtud de un pacto de investidura que ahora está roto.

Una semana después de su renuncia a los cargos, ¿ha cambiado algo en la situación?

No ha cambiado nada. Después de que el alcalde nos diese el decreto de las concejalías y a las diez horas nos lo eliminase, nosotros automáticamente renunciamos al sueldo, como no podía ser de otra manera, y a partir de ahí por nuestra parte está roto el pacto, porque no están cumpliendo con lo que habíamos firmado y no hemos recibido ninguna otra noticia. Sí que vemos que no están yendo de cara, no están afrontando la situación de un gobierno roto y están actuando como avestruz escondiendo la cabeza.

¿No ha habido ningún contacto con Marco Morala?

Ningún contacto con nadie.

¿Por qué cree que se rompió lo acordado?

Nosotros, como pacto con el PP para hacer a Marco Morala alcalde de Ponferrada, habíamos firmado unos acuerdos programáticos que deben cumplir, entre ellos los institutos de Formación y Empleo y Cultura. En el momento en que nos dirigimos a los servicios jurídicos y nos comentan que es ilegal su constitución, nosotros nos reunimos con el PP, le comentamos la situación y que la única manera de llevar a cabo ese pacto era entrar como concejales de Cultura y de Formación y Empleo. El alcalde accede, firma el decreto y a las diez horas nos lo retira, entonces el pacto está roto porque no han cumplido su palabra. Él me pide madurez política, según vi en algún medio, pero lo primero que hay que hacer para tener madurez política es cumplir la palabra que das y hacer frente a un pacto de gobierno que está roto. Ser valiente y afrontar la situación que estamos viviendo.

¿Se sienten engañados con el tema de los institutos?

Realmente no sabemos quién nos está engañando en todo esto. Desde el primer día nos pidieron empezar a trabajar en unos estatutos y un plan estratégico para esos dos institutos y es lo que hemos estado haciendo estos meses. Una vez que los teníamos casi finalizados nos dirigimos al servicio jurídico del Ayuntamiento, hablamos con la interventora y le preguntamos cuándo podremos llevarlos a cabo. Ahí es cuando nos dicen que hay un plan de ajuste y que esos institutos no se pueden llevar a cabo. ¿Si ellos lo sabían desde el principio? No lo sé, eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros siempre hemos sido leales al pacto, hemos confiado en su palabra y hemos trabajado por esos institutos, hasta que nos han dicho que no se pueden llevar a cabo.

Volviendo a la negociación del pacto de investidura, siempre han sostenido que el PP negoció con Vox por un lado y Coalición por el Bierz por otro, pero está la famosa foto de la cafetería de las Cortes en la que se les ve a los tres juntos. ¿Ustedes llegaron a negociar algo con Coalición por el Bierzo?

No. Esto tenemos que dejarlo claro: nosotros no negociamos con socios del BNG. El PP era el partido mayoritario y los pactos de gobierno que tenga el PP con Coalición son de ellos y los que tenía con Vox eran los nuestros. En ningún momento hemos pactado nada con Coalición por el Bierzo. También tengo que dejar claro, que no sé si Iván Alonso lo sabe porque desde el primer día dice que no formamos parte del equipo de gobierno, que la secretaria del Ayuntamiento dice que sí, que Vox está dentro del gobierno desde el primer día, hasta el momento en que el alcalde nos quita las delegaciones. Otra cosa es que actuásemos como oposición, pero en el momento en que tenemos unas delegaciones y estábamos trabajando para crear unos institutos, esas delegaciones de Cultura y Empleo eran de Vox y, por lo tanto, Vox era parte del gobierno como el PP y CB.

¿Y qué papel puede tener Coalición por el Bierzo en la nueva negociación para volver al equipo de gobierno?

Nosotros estamos dispuestos a tender la mano al PP. Los pactos que tenga PP con Coalición son de ellos, nosotros pactaríamos con el PP por nuestro lado porque no tenemos nada que pactar con partidos regionalistas. Eso sí, al PP seguimos tendiéndole la mano porque una de nuestras principales premisas es que el socialismo nunca gobierne en Ponferrada de nuevo. Incluso a pesar de que ellos dan una patada hacia delante y no quieren asumir el problema que estamos viviendo, porque lo primero para ser un buen político es tener valentía, ser humilde y ser franco con tus ciudadanos, y aceptar que el gobierno de Ponferrada está roto, porque si saben sumar, diez más dos son doce, no son trece.

¿Estarían cómodos en un gobierno con Coalición por el Bierzo?

Nosotros pedimos cosas muy lógicas. A lo mejor CB estaba más a gusto cuando gobernaba con Podemos y con el PSOE, habría que preguntarles a ellos. Con las doce enmiendas que nos ha aprobado el PP lo que buscamos es el bien de Ponferrada y de los ponferradinos. De lo que se tiene que dar cuenta la gente es que, si quitamos el logo de Vox, que muchas veces es lo que a la gente le echa para atrás, cualquier persona de Ponferrada aprobaría esas enmiendas. Nosotros no tendríamos ningún tipo de problema, porque nuestro socio de gobierno sería el PP en todo caso.

¿Las dos concejalías son la línea roja de Vox en esta nueva negociación?

El pacto está roto completamente. Lo primero que tiene que hacer el PP es asumir eso, por mucho que salgan por peteneras con otras historias o que me acusen de inmadurez política. Yo creo que hay que tener valor en esta vida, coger el toro por los cuernos y enfrentarse a la situación que estamos viviendo. Lo primero que deben hacer es llamarnos y sentarnos, poner la carne en el asador, ver en qué situación estamos y, a partir de ahí, empezar a negociar, pero el pacto está completamente roto porque no han cumplido su palabra.

¿Y qué va a pasar si no hay acuerdo con el PP? ¿Estarían cómodos votando en un pleno lo mismo que el PSOE?

El pacto está roto y ellos saben que Vox va a votar ‘no’ a los presupuestos. Primero, porque si el alcalde y el equipo de gobierno es desleal a quien le puso ahí, imagínese la deslealtad que puede tener con los ponferradinos. Yo, o Vox, que le damos todo nuestro apoyo y no está cumpliendo. ¿Qué va a hacer con el resto? No podemos apoyarle. Pero eso es algo que ellos deben plantearse. Yo veo que están en las calles, que no pasa nada, que todo va bien… No, seamos sensatos y realistas, esto está roto y hay que solucionarlo, hay que darle una estabilidad a Ponferrada. Creo que están huyendo de dar la cara a nuestros vecinos y lo primero que tenemos que hacer como políticos es afrontar la situación en la que estamos, dar la cara en la calle con nuestros vecinos y que los vecinos sean conscientes de la situación en la que se está encontrando Ponferrada, no salir con noticias como la de la amnistía del otro día. Eso de tirar balones fuera, no sé… A mí me gusta ir de frente, hablando claro, y asumir la problemática que puede tener este gobierno para buscar una solución.

Durante estos meses se les ha acusado de cobrar por no hacer nada. ¿Qué han hecho los concejales de Vox desde julio hasta su renuncia la semana pasada?

Desde el primer día, además de estar en las calles y conocer de primera mano los problemas de los vecinos, hemos empezado a trabajar en los estatutos y en el plan estratégico de los institutos. Es muchísimo trabajo. Hemos estado también muy en contacto con la Consejería de Cultura de Castilla y León, que es de Vox también, y nos hemos apoyado en ellos para sacar adelante un trabajo muy duro.

¿Por dónde iba el plan estratégico de su instituto, el de Cultura?

La cultura es algo muy abandonado en Ponferrada e incluso falta mucho personal en la Concejalía de Cultura. Mi idea es la cultura para todos los públicos. No es justo que si no tienes dinero o no te lo puedes permitir, no puedas acceder a un teatro, a un concierto… La cultura debe ser algo global y para todo el mundo. Eso a nivel general. Luego también hay que centrarse mucho en nuestra cultura, en la cultura berciana, que es algo que en todos estos años no se ha llevado a cabo. Es muy importante que desde pequeño entiendas de dónde vienes y cuides tu comarca, tu territorio, y sepas hacia dónde vamos y por lo que tenemos que luchar. Yo quería hacer mucho hincapié en esas dos vertientes: la cultura para todo el mundo y cultura del Bierzo, que hay que conocerla y hay que quererla.