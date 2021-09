Paul Anton: “El Toralín es maravilloso”

Paul Anton, junto a Eduardo Domínguez, en su presentación como jugador de la Ponferradina. / SDP

La Ponferradina presentó este jueves al centrocampista Paul Anton (Bistrita, Rumanía, 1991), que jugará en el equipo berciano las dos próximas temporadas tras una complicada negociación para lograr su salida del Dinamo de Bucarest. Tal y como explicó el consejero delegado de la Deportiva, Eduardo Domínguez, “Paul está aquí tras un proceso difícil y también después de renunciar a unas cantidades importantes para venir a Ponferrada. Ha hecho un esfuerzo importante que le queremos agradecer“.

El jugador quiso pasar página de lo ocurrido con el Dinamo, aunque sí reconoció que “los últimos seis meses lo pasé muy mal, sin cobrar, y quería buscar una opción para salir. El Dinamo no me quería dejar salir libre, pero como tampoco me pagaba no podía recibir una transferencia, pero eso ya es pasado. Quería volver a jugar en España después de mi experiencia en el Getafe y me salió esta oportunidad, por lo que estoy muy agradecido”.

Anton, que ya ha podido ver en directo a sus compañeros en los partidos ante el Girona y el Almería, confesó que “El Toralín es maravilloso, en esos dos partidos el público empujó mucho, algo que me encanta. Me gusta jugar en un sitio así”. Además, el recibimiento de sus compañeros también le anima a darlo todo por la Ponferradina: “Desde el primer día parecía que llevaba aquí meses, y eso se nota también en el campo con los resultados que estamos obteniendo”.

En su etapa en el Getafe, Paul Anton consiguió el ascenso a Primera, algo que “sería bonito repetir” en Ponferrada, “pero hay que ir paso a paso y si estamos ahí arriba vamos a pelear, pero lo importante es mirar al siguiente partido”.

Precisamente en ese próximo partido, que tendrá lugar el domingo ante el Málaga, Anton todavía no estará disponible tras la lesión que sufrió en el amistoso ante el Barco disputado el pasado 8 de septiembre: “Todavía me falta un poco, estoy mejorando y espero estar pronto disponible para jugar, pero no creo que llegue al partido del domingo“.

Objetivo: 6.000 abonados

Por otro lado, Eduardo Domínguez reveló que la Ponferradina suma ya 5.824 abonados y el objetivo de alcanzar los 6.000 está muy próximo, por lo que aprovechó para “agradecer el apoyo indondicional de los aficionados a pesar de la incertidumbre de este inicio de temporada”.