El PCE exige la implicación de las administraciones contra el ERE en Teleperformance

Los trabajadores de Teleperformance Ponferrada se concentran contra el ERE propuesto por la empresa. / EBD

El PCE del Bierzo ha emitido un comunicado de apoyo a los trabajadores de Teleperformance en el que exigen el mantenimiento de los 158 empleos que la compañía tiene previsto eliminar en su centro de Ponferrada, señalando que "no se pueden consentir despidos en una empresa con beneficios".

La formación comunista considera que la plantilla "no puede ser rehén de una mala organización empresarial, más cuando es una empresa que no sólo muestra beneficios, sino que los ha aumentado en los últimos años tras la pandemia y con el teletrabajo".

Por ello, la secretaria comarcal del PCE, Isabel Maroto, exige a administraciones y partidos políticos que se impliquen "para que no haya ni un solo despido, no podemos consentir otro golpe a la comarca". En ese sentido, Maroto ha reclamado "más hechos y menos eventos para lograr la reindustrialización del Bierzo". "Han tirado las torres de Compostilla y los compromisos con las plantillas no se han cumplido. Mandan más fondos para tapar escombreras y no se ha recolocado a todos los mineros, y muchos o están fuera o en paro. Lo mismo con Ciuden y así un largo etcétera".