Piden al alcalde de Ponferrada que se posicione públicamente contra los peajes en las autopistas del Bierzo

Tráfico en la autovía A-6. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha exigido este lunes al alcalde que “alce su voz con claridad y que lo haga ya” contra el proyecto de poner peajes en las autopistas del Bierzo pues, a juicio del líder popular, “significa un atropello contra los derechos de movilidad y contra la actividad económica y el empleo en El Bierzo y particularmente en Ponferrada”.

“Reclamamos que se hagan las obras de la autovía Ponferrada-Orense y nos contestan que hay que hacer pedagogía para explicar que no se van a hacer. El alcalde ha pasado vergonzantemente de reclamar cuando sí se avanzaba con el gobierno del PP a callar cuando se para con el gobierno socialista. Las autovías que nos unen con Galicia, con el centro y con el este de España no son un capricho, son un instrumento para acercar personas y para favorecer la economía. Para su construcción no se han financiado con la nada, sino con los impuestos de todos, de los ponferradinos los primeros, y su mantenimiento no lo pagan graciosamente Sánchez y Ábalos, sino nuestros impuestos. Y ahora quieren gravarlos dos veces. Socialistas en estado puro, más presión fiscal como la de Ponferrada, recaudar más para gastar peor”, ha dicho Morala.

Peajes en las autopistas del Bierzo

“Las empresas y negocios de Ponferrada usan las autovías para producir riqueza y para generar empleo”, ha recordado Morala. “¿Le parece bien al alcalde que se pague extra por su uso para exportar lo que se produce en Ponferrada, para colocarlo en mercados de otras ciudades y regiones? ¿Le parece bien al alcalde que los ponferradinos tengan que pagar por moverse dentro del Bierzo hasta Bembibre o Villafranca?¿Le parece bien que los transportistas ponferradinos tengan un nuevo golpe que los mande al paro?”, se pregunta el líder popular.

“Solo la presión social e institucional parará este despropósito de los globos sonda que van lanzando; se han filtrado varias cantidades la semana pasada a ver la respuesta, desde 5 hasta 1 céntimo por kilómetro. Cualquier cantidad es ya un exceso”, dice Morala.

“El alcalde debe abandonar la apatía y el servilismo con los suyos y defender los intereses de Ponferrada, sus gentes y sus negocios porque en esto, su silencio cuesta empleos”, concluye Marco Morala.

La Junta, en contra

Hace unos días, la Junta de Castilla y León mostró su oposición a que las autopistas tengan peajes. El ejecutivo autonómico rechazó de plano la posibilidad de implantar peajes en vías nacionales y autonómicas, una medida que podría establecer el Gobierno para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. En este sentido, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, consideró que se trata de una “penalización” para los habitantes de una comunidad de 94.000 kilómetros cuadrados de superficie y a la lucha por el reto demográfico.

“Estamos pidiendo que baje el coste del transporte y ponga el tren de madrugadores y encima calza otro coste”, espetó Igea, quien lamentó que el Gobierno no esté preocupado por el reto demográfico y castiga a un territorio con el mantenimiento de un servicio “que se hace por km y no por población”, pero a la hora de la financiación “sí lo hace por población”.

En el mismo sentido se postuló el consejero de Fomento y Medio ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable del área en la Comunidad, quien reprochó que “incrementar los costes de actividad por carretera es incrementar los costes a la ciudadanos”. “A los ricos les puede dar igual, pero penaliza a las rentas más modestas. Hay que administrarse bien”, dijo el consejero, quien aseguró no entender que un Gobierno con una Vicepresidencia para el Reto Demográfico “siempre implanta este tipo de medidas, en contra del propio reto demográfico”.