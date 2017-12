Los ediles de Ponferrada en Común no han participado en el acto institucional de Día de la Constitución en el Ayuntamiento de la capital berciana, como habían anunciado hace días. Su portavoz, Miguel Ángel Fernández, justificó su ausencia en que “creemos que es el momento de iniciar un nuevo proceso constituyente donde a través de una ruptura democrática se acabe con lo que representa el régimen del 78 y se inicien los trámites desde el punto de vista parlamentario para elaborar una nueva Constitución solidaria, feminista, que tenga en cuenta todos los problemas que afectan directamente a los ciudadanos y les den solución. Si de mí dependiera presentaría una enmienda a la totalidad”.

A esta argumentación se sumó la reciente remodelación del Salón de Plenos en el que se han incluido imágenes de alcaldes franquistas y también la instantánea del alcalde ponferradino condenado por acoso, Ismael Álvarez. En ese sentido, Fernández recriminó al equipo de gobierno que no hubiese consultado con el resto de partidos políticos la instalación de esas imágenes. “Cuando se hace una remodelación de algo que afecta a la institución en su conjunto como es el Salón de Plenos debería tenerse en cuenta la opinión del resto de los grupos máxime cuando se está en una franca minoría”.

La agrupación de izquierdas revisará si la medida vulnera la Ley de Memoria Histórica y anuncia que en caso de que así sea responderá también desde la Ley. “Creo que es innecesario colocar las fotos de esos alcaldes porque ya no sólo hay fotos de alcaldes franquistas sino que también hay otros que a lo mejor no merecían estar en ese Salón de Plenos. El retrato de Ismael Álvarez no debía de estar”, concluyó.

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, quiso zanjar la polémica asegurando que “la historia juzgará a cada persona, pero nosotros no hemos venido a juzgar a nadie. Debemos dejar la vida jurídica fuera de estas puertas”.