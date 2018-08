PeC se suma a la petición de un pleno sobre la Operación Enredadera por lo que su celebración será obligada

La suma de sus dos concejales a los del PSOE y CS, que también lo han reclamado, fuerzan a su convocatoria por ley si la alcaldesa no lo hace en 15 días

QUINITO

Miguel Ángel Fernández, portavoz de PeC, anunció este viernes que solicitará un pleno extraordinario sobre el papel de Ponferrada en la Operación Enredadera, en concreto sobre las conversaciones grabadas por la UDEF en las que se cita o se graba a concejales de tres grupos: PPy CB, en el cogobierno, y USE. Con PeC ya son tres los grupos que han pedido dicho pleno, previamente lo hicieron Ciudadanos y el PSOE. De esta manera, la suma de los concejales de los tres grupos, diez en total (de 25 con los que cuenta la corporación local) obligará a la celebración de la sesión plenaria, según la ley, en el caso de la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, no la convoque en 15 días.

Además, PeC ha dado un paso más allá y anuncia que si las conclusiones del pleno no le satisfacen promoverá una moción de censura. No obstante, para que esta moción saliera adelante se necesitarían los votos de alguno de los grupos a cuyos ediles precisamente se piden explicaciones, pues se requería una mayoría -13 concejales de 25- que ni siquiera con los dos ediles de PeC, seis del PSOE y dos de Cs, e incluso con el del PRB, se alcanzaría. En cualquier caso, PeC sostiene que sería su obligación presentar la moción ante la “opocacidad” en la gestión municipal. “Hay que intentar que, durante los meses que quedan hasta las elecciones, haya en Ponferrada un gobierno transparente; yo viví la etapa en la que se inició todo y aún estamos a tiempo de cambiarlo”, manifestó con relación a legislaturas anteriores.

Asimismo, en respuesta a la alcaldesa, Fernández señaló que si bien es cierto que el Ayuntamiento de Ponferrada no está investigado en la Operación Enredadera también lo es que está “bajo sospecha” a raíz de las conversaciones que apuntan, por ejemplo, a que Ricardo Miranda, según el PSOE, pasara el pliego del concurso del TUP a la empresa de Ulibarri para su confección, o a las reuniones de la alcaldesa con este empresario. Precisamente, en respuesta a las declaraciones de Gloria Merayo en el sentido de que debe reunirse con los empresarios que se lo solicitan, el portavoz de PeC expresó que su grupo no critica que lo hiciera sino que esa reunión no se celebrara en el Ayuntamiento, al tratarse de un acto institucional.

Por otro lado, la polémica suscitada tras revelarse las presiones de Ulibarri para hacerse con la gestión de los servicios municipales reafirma a PeC en su idea de que todos estos servicios deben ser municipalizados, por lo que conmina a la alcaldesa a trabajar en ese sentido en lugar de “seguir inaugurando obras con afán demoledor”.