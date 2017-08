A las 14:36 de este mediodía se originaban las llamas junto a las casas de Paradela de Muces, una localidad del municipio de Borrenes, y el viento y la maleza propiciaron que rápidamente la Junta lo decretase nivel 2 por riesgo de afección a las viviendas. Los vecinos salieron de sus casas con lo que tenían a mano para tratar de poner coto por segunda vez en el mismo mes al incendio que amenazaba todo aquello que tenían.

“Hemos pasado muchos nervios. ¡El fuego estaba en la puerta de nuestras casas! Hay que agradecer a todo el personal de extinción de incendios y los vecinos que han ayudado a controlarlo rápidamente. Es la segunda vez en muy poco tiempo que pasa esto. El 4 de agosto prendieron fuego. Si ese señor, o quien haya sido, si tiene algo de conciencia que por favor no juegue con las vidas humanas. Que piense un poco lo que hacen. Si quieren quemar algo controlado que lo hagan pero no se puede jugar con las vidas humanas”, se lamentaba la pedánea de Paradela de Muces, María Rosario Raimúndez Fernández.

“Como es tradición en este pueblo cuando hay fuego se sale a apagar el fuego”, reconoce apenado uno de los vecinos que no dudó en acotar las llamas. Se llama Antonio Méndez y como él una decena de personas más trataron por todos los medios de que no ardiese una nave de ovejas y el pueblo entero. “Hemos pasado un susto morrocotudo pero intentar apagar el fuego es la manera más digna de afrontarlo que tenemos. No sabemos a quién quieren hacer daño (el pirómano) o a quién no pero es la segunda vez que pasa en pocos días y no lo entendemos”, subraya.

La evolución del incendio e favorable y la localidad berciana ya no corre peligro, por lo que se ha decretado el descenso a nivel 1 del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León, Infocal.

En este fuego, de origen intencionado, trabajan alrededor de medio centenar de efectivos del Servicio de Extinción de incendios forestales de la Junta, con el apoyo de los medios de la Administración General del Estado. En total, los medios movilizados son un agente medioambiental, un avión de carga en tierra, dos helicópteros con cuadrillas, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y una máquina bulldozer.