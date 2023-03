Los pediatras acusan a la Junta de incumplir el acuerdo sobre las consultas de rebosamiento

Aseguran que Sanidad no ha pagado estas consultas extras ni se han cumplido los cupos estipulados de pacientes

Centro de salud de Cuatrovientos. / QUINITO

Los pediatras de la zona de salud de Ponferrada denunciaron este jueves en un comunicado los incumplimientos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León respecto a las consultas de rebosamiento establecidas el pasado 30 de diciembre. Según aseguran, ni se les han abonado dichas consultas, como se dijo entonces, ni se han cumplido los cupos estipulados de pacientes a atender.

En su comunicado, los pediatras recuerdan que a finales de enero se anunció un acuerdo entre el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León según la cual "una vez superados los cupos de citas pactados para médicos de familia y pediatras y para asegurar el exceso de demanda, con carácter voluntario e incentivado, se establecerán nuevas agendas de mañana o tarde con 25 citas, de al menos cuatro horas de duración, de las que 20 serán presenciales. En pediatría, serán 20 citas, de las que 16 serán presenciales".

Sin embargo, transcurridos casi dos meses, "nada de lo prometido se ha cumplido. No sólo no se han creado esas agendas de tarde con el número de pacientes pactados por el señor consejero de Sanidad y los sindicatos, sino que después de tres meses realizando jornadas de rebosamiento de tardes de 16 a 20 horas de lunes a viernes, viendo 30 pacientes presenciales tanto en Medicina de Familia como en Pediatría, no se nos ha abonado nada".

Ante esta situación, quieren "pedir disculpas a las familias porque si esto sigue así vamos a dejar de hacer las consultas de rebosamiento por las tardes hasta que se nos abone lo que se nos debe".