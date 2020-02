¿Pedradas?

No es este el lugar para hablar de datos económicos o demográficos en el País de Maragatos (la antigua Somoza) pues creo que es innecesario. Ya no son preocupantes, son dramáticos. Es complicado leer o escuchar alguna noticia en la que se atisbe un horizonte de esperanza, un futuro que muestre un cambio en esa tendencia destructiva, autodestructiva.

¿Hablamos entonces de sentimientos? Vamos a ello. Nuestra comarca es, quizás, una de las más icónicas de toda la provincia de León y, muchas veces, se ha elegido a un maragato como prototipo de lo leonés. Existe un profundo sentimiento de pertenencia a una tierra que imprime carácter a sus habitantes. Jamás he presenciado a un maragato sentirse castellano o castellanoleonés; ni el preceptivo y necesario “tonto del pueblo” tiene dudas al respecto. Ni siquiera cuando el “tonto del pueblo” y el alcalde concurren en la misma persona, lo que quizás no haya ocurrido pero tampoco es descartable.

Y puestos a ello, vamos a hablar de alcaldes, 5 alcaldes 5. ¿ Desaprovecharían Uds. una oportunidad que se les brinda para facilitar que una corriente de aire fresco nos aporte ilusión, para acabar con la baja autoestima, el inmovilismo y desencanto que nos atenazan? ¿Están dispuestos a alzar la voz ante una situación crítica? ¿Tienen miedo a que su voz se escuche en todos los medios nacionales? ¿Desean contribuir a que nuestros problemas y anhelos sean conocidos por cualquier ciudadano español, viva donde viva? .

El camino es único: aprueben en sus ayuntamientos mociones a favor de la Autonomía Leonesa, el mismo día, a la misma hora. Y estén preparados para atender a los medios de comunicación provinciales y nacionales, se lo demandarán. La repercusión de la aprobación en todo una comarca de la moción será tremendamente positiva, en todos los aspectos.

No sé si se dan cuenta que todos están en el mismo barco más allá de su pertenencia a una formación política. Establezcan contactos, reúnanse, pacten un compromiso común, definan sus estrategias para conseguirlo, otros ya lo han hecho empleando distintas fórmulas.

¿Temen represalias? ¿Serán excomulgados? Valoren si se deben a unas siglas políticas o al pueblo; si son la “voz de su amo” o la voz de un sentimiento que busca una salida necesaria. Su puesto se lo deben a sus vecinos y no a un partido político que, por otra parte, cuando cambien las circunstancias cambiarán su posicionamiento (como han hecho tantas veces) y les dejarán con el culo al aire.

¿Qué represalias van a sufrir? Quizás un apercibimiento por escrito o declaraciones subidas de tono leyéndoles la cartilla. Pues sinceramente, el precio sería irrisorio. Quizás estén pensando en hacer carrera política y, en este caso adelante pero elijan bien el camino.

Las consecuencias positivas, sin embargo, son inmensas y Uds. lo saben. Al mismo tiempo que aprueban las mociones, nada les impide seguir luchando por sus pueblos pero desde el orgullo y no la sumisión a unas directrices marcadas desde fuera. Tendrán el apoyo de mucha gente, no estarán solos.

Este movimiento es imparable, no existe más recorrido, no se puede demorar por más tiempo. Actúen, es el momento.

Es cierto que pueden alegar que solo son 20 los ayuntamientos que han apoyado la autonomía, pero habrá más, muchos más. ¿Y si fuesen 50? ¿ o 90 los ayuntamientos los que se hubiesen adherido a la propuesta? ¿Nos esperamos y después nos subimos al caballo ganador? Tenemos que apostar por ser cabeza de ratón y no cola de león.

No es el momento del silencio cómplice, no pueden mirar para otro lado con las manos metidas en unos bolsillos llenos de piedras. Solo hay dos opciones: utilizarlas para lanzar pedradas o para reconstruir con ellas el pavimento de ese patio maragato.

¿Y esa Astorga que se siente maragata y que su futuro está irremediablemente unido a sus comarcas? ¿Son conscientes que todos esos pueblos les están mirando de reojo esperando su posicionamiento al respecto? Sr. Perandones, Alcalde de Astorga, le conozco personalmente y doy fé de su dedicación, honradez y esfuerzo trabajando por su ciudad. Ud. tiene los mimbres para aprobar la moción, otros lo han hecho ya, pronúnciese a favor de esa corriente del Psoe que está a favor de la autonomía.

Y no me quiero olvidar de las Juntas Vecinales y de las Asociaciones comarcales de todo tipo; somos mucha gente que necesitamos saber si su silencio es porque están en contra de la creación de la Autonomía Leonesa, pero si no fuese así necesitamos que lo hagáis público.

A los medios de comunicación astorganos pedirles que sean capaces de crear foros de debate entre sus lectores.

Y, por último, las gentes de esta tierra queremos conocer si hay alguien a favor, queremos escucharos, necesitamos escucharos.

Desde Guadalupe (Cáceres), escondite de Maragatos.

Maragato Amargato.