Pedro Muñoz (CB, Ponferrada): “Ponferrada necesita un alcalde bercianista, alguien que no se arrodille, como yo”

El candidato a la Alcaldía de Ponferrada defiende la "lealtad" como la bandera de CB, pero no ante ningún partido político si no ante los ciudadanos

El candidato a la Alcaldía de Ponferrada por Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz. / QUINITO

Pedro Muñoz cambió el deporte de élite y la competición en halterofilia por la política. Entró por la puerta grande en 2003 siendo elegido alcalde de Toreno por la UPL. Estaría en el cargo hasta 2015, aunque desde 2007 lo hizo bajo las siglas del Partido Popular. Entiende que el deporte ha marcado su carácter y carácter es lo que le sobra. No se arrodilla ante nadie, manifiesta en una entrevista a El Bierzo Digital, y no pide ni perdón ni permiso. Que le pregunten al exministro Soria, compañero de partido y “tonto del culo”, tal y como lo definió en una carta que envió a los medios durante la última gran crisis de la minería en la comarca.

Ese enfrentamiento lo llevó a dejar la comodidad que podía brindarle un partido grande como el PP y fundar Coalición por El Bierzo, una fuerza política “prácticamente imparable, que determina que solamente nosotros vamos a ser los dueños de nuestro destino”. Un destino que pasa por hacer una zona franca en el polígono de El Bayo y mantener el sector de la pizarra, además de la creación de la Ronda Sur en Ponferrada, la reducción del IBI y la modificación del plan general de ordenación urbana.

Preséntese.

Nací en Madrid por accidente pero soy natural de Toreno y he vivido toda la vida en Ponferrada. Me desplacé a Madrid a estudiar y a hacer deporte con una beca deportiva. Soy deportista de alta competición, medalla al mérito deportivo, he batido ciento y pico récords de España y el deporte me sirvió como escuela de aprendizaje. Me enseñó lo que es la competición, la honestidad, el compañerismo, el afán de mejorar personalmente, porque era un deporte de carácter individual como es la halterofilia, y la solidaridad. Yo creo que ha moldeado mi carácter. Yo soy un deportista en todos los sentidos de la vida. Todos los valores del deporte los aplico a mi actuación personal.

Soy enfermero psiquiátrico como profesión y eso también me ha ayudado al conocimiento de la gente, de gente muy especial. Especial en muchos sentidos, absolutos genios a veces con problemáticas muy duras que te hacen ver la vida de otra manera y la suerte que tenemos, porque la enfermedad mental es desde mi punto de vista lo más angustioso. Hay que entenderla. Una persona violenta con enfermedad mental no es una persona violenta, es una persona enferma y eso muchas veces nos cuesta entenderlo pero hay que entender también que personas con carreras superiores acabadas que de repente la enfermedad mental se apropia de ellos y acaba con una vida maravillosa, es una vida desperdiciada y eso nos hace todavía ser más injustos con ellos.

¿Qué hice después? Tengo dos aficiones como casi todo en mi vida un poco desmedidas. Me gusta agotar las posibilidades de cada cosa que hago. He leído mucho. Cuando le digo a alguien que yo he leído un libro a diario durante más de veinte años de mi vida hay poca gente que se lo pueda creer. Podría decir que lo he leído todo. Como consecuencia de la lectura también te surge la necesidad de expresar lo que has sentido o lo que has vivido. Al final todo te llena y lo que he hecho es escribir. He escrito algunos libros, se han publicado algunas novelas mías. A lo mejor poca gente lo sabe. Llevo tiempo sin escribir aunque tengo tres libros acabados: uno es un ensayo político ‘Manual de inducción a la utopía’ y quizá cuando me retire de la política sí que querría publicarlo, me parece que es importante porque es una escuela de aprendizaje muy importante y una reflexión personal. Es un monólogo de 800 páginas en el que expreso cosas que he vivido con la fiabilidad que te da haberlas vivido. Luego tengo un par de novelas que no he querido en estos momentos de mi vida hacerlas públicas. Lo que he publicado ya está publicado y lo otro no me importa cuándo hacerlo, como si es póstumo. Escribir para mí ha sido tan importante como leer. Hay una frase de Borges que siempre me ha impresionado: ‘Hay personas que se sienten muy orgullosas de lo que han escrito’, yo en cambio me siento muy orgulloso de lo que he leído.

Ahora estoy ya en ese momento de leer cosas para las que estoy preparado. Leo mucha poesía. Utilizo mucho las noches, los momentos de meditación para leer poesía porque yo hablo en verso. La poesía es pasión y yo leo, escribo y hablo en verso. Lo hago siempre y me gusta hacerlo porque me gusta hacer pensar a la gente. Cada palabra que digo condensa siempre toda la literatura, es decir algo en muy poco espacio. Intento que cada palabra sea una reflexión y que le parezca interesante, productiva y que no esté perdiendo el tiempo cuando alguien está hablando conmigo.

Ha mencionado que el deporte ha marcado su carácter, ¿se considera un político con carácter? Cómo resumiría su trayectoria al servicio público.

Hay una frase que también me gusta mucho que es ‘ya nos vamos pareciendo a todo aquello que odiábamos’. Mi vida ha cambiado. A los 18 repartía propaganda subversiva en el metro y a los veintitantos me leía el Mundo Obrero. Lo que pasa es que soy muy romanista, los romanos cambiaron el mundo. Una frase de Cicerón marcó una etapa de mi vida que define como ‘mala idea es aquella que no puede cambiarse’ por eso cuando hay gente que me critica que si he cambiado de idea a mí lo que me hace raro es que la gente no cambie de idea.

La gente considera muy útil no cambiar de idea en la vida, en una vida que cambia cada minuto. Hay gente que se arraiga al pasado de hace 40 o 50 años y se definen como comunistas, socialistas, ‘siempre toda mi vida he sido de Vox’… Esas cosas me dan miedo. Me da miedo no cambiar. Si le pedimos a la gente que cambie de voto cómo no vamos a cambiar nosotros. Es absurdo. A los demás sí les pedimos que cambien de idea pero nosotros no vamos a cambiar. Así la la política no tendría sentido, es un pedirte la confianza o el voto prestado y si te defraudo dejas de confiar en mi. Entiendo que la gente no cambie de club deportivo o que no cambie de religión pero de opinión política… Si la política lo es todo. Si tú puedes cambiar la idea es porque la sustituyes, la modificas, la moldeas, la adaptas a los nuevos tiempos…

Cuando yo me inicio en la actividad política me inicio en mi pueblo, en Toreno, por una razón operativa. La base sociológica era socialista y me metí por casualidad, con 35 años y ya trabajaba. Yo jamás he tenido una dedicación exclusiva, sigo trabajando toda mi vida. Mi profesión es esa. La evolución la ha marcado lo que mi pueblo demandaba. En un momento determinado mi pueblo necesitó que las minas se mantuvieran y se luchara y lo intenté por todos los medios. Cuando me hicieron llorar en la crisis durísima de la mina hace año 8 años. Vi a gente que me había votado, había confiado en mí, pero las minas se quedaban sin recursos y se cerraban. Cuando la gente empezó a pasarlo tan mal me di cuenta de que realmente lo que tenía que hacer era algo por mí mismo.

Yo sólo he tenido un dueño que es mi conciencia, es la que me ha marcado siempre el camino. Algunos le llaman Dios, mi Dios es mi conciencia. Cuando la conciencia te dice ‘estás haciéndolo mal’, tienes que cambiarlo. Yo no creo que ningún político por corrupto que sea no quiera el bien para sus vecinos aunque solo sea para mantener su posición. Si alguien quiere el bien para sus vecinos pero hay un obstáculo que es su propio partido tienes que tomar una decisión: o irte o seguir luchando como hemos hecho nosotros.

Hemos creado una fuerza política prácticamente imparable que es Coalición por El Bierzo que determina que solamente nosotros vamos a ser los dueños de nuestro destino. No le vamos a preguntar, ni pedir permiso ni perdón a los grandes partidos por actuar. Vamos a preguntar a los bercianos y a los vecinos qué quieren y solo ellos son dueños de nuestro destino. La influencia en las grandes administraciones solo viene de la independencia que tenga la persona que lo pide. Si tú eres dependiente de un gran partido es imposible moverte porque o vas de la mano del partido o eres un tránsfuga.

Hay una cosa que también quiero destacar, donde yo he estado si algo han dicho es que he sido leal. La lealtad es una característica de CB y mía personal. La lealtad lo es todo. Cuando nosotros decidimos llevar Medio Rural y Bienestar Social hacia adelante era por la ciudad no era por nadie y hemos estado hasta el último minuto. Toda la prensa hacía quinielas sobre cuándo CB abandonaría el gobierno municipal. Nunca. En el último minuto CB estará ahí porque no está porque esté con el PP o con el PSOE. En el Consejo Comarcal hemos sido igual de leales con el partido socialista. Tenemos una forma de gobernar que es el cogobierno, si el cogobierno determina que allí donde te dan la oportunidad de gobernar gobiernas, por qué tenemos que romper eso. Todo el mundo lo entiende ahora y todo el mundo habla de cogobierno para el próximo mandato porque se huelen que puede ocurrir y si puede ocurrir con CB van a servir las mismas conclusiones. Si gobernamos ofrecemos colaboración y quien quiera ser oposición que lo sea.

La lealtad entonces es con CB o con el partido con el que gobiernen en cada momento.

La lealtad nunca es política. Nosotros no nos movemos por cuestiones ideológicas sino por sentimientos. El amor a esta ciudad está por encima de cualquier partido político La lealtad entonces es con la ciudad. Hay gente de la lista que yo consideraba que era muy útil para Ponferrada pero con la que no tengo una especial afinidad y sin embargo considero que son tremendamente útiles y deben estar en la lista. La lealtad estriba en que somos leales con nosotros mismos y con la ciudad a la que servimos, con la pedanía o el pueblo.

Como portavoz del cogobierno, ¿cómo valoraría los 4 años de mandato?

Coalición por El Bierzo no valora lo que hacen los demás. Me parece un atrevimiento que cualquier concejal valore la gestión de la alcaldesa o del cogobierno sin embargo no se pregunta cómo se valora como oposición y más en estas circunstancias en las que la oposición eran 16. En este mandato el gobierno real era la oposición. Que luego se llevaran a matar, se reunieran por intereses espúreos para joder a la ciudad o para que no prosperara algo porque para darle una patada en el culo a la alcaldesa consideraran que lo mejor era no votar unos presupuestos eso no era problema nuestro.

En este país se han convocado unas elecciones generales porque no había presupuesto, mientras tanto un socialista aquí boicoteaba los presupuestos municipales junto a los de USE, los de PeC… Una señora que va en el PP en el número 4 suspendió sus vacaciones en Canarias para venir a tirar el presupuesto del año 2018. ¿Por qué no le preguntas a Morala qué le parece esa actuación? Esa es la pregunta. ¡Tienen colapsada la ciudad!

Se ha dado una situación muy curiosa y antinatural, una vergüenza, es lo que no puede ser. Móntate un gobierno y decide tú (a la oposición). Qué pasó que como todos se llevaban mal no lo hicieron. Lo que más me duele de este mandato es que una oposición que ha sido muy cobarde para formar un gobierno boicoteara los intereses de esta ciudad y a una minoría que hemos trabajado como perros.

Y valoro también lo mío. Vete y pregunta en los pueblos por Medio Rural. Es fascinante recordar a los pedáneos asombrados porque los llamábamos a una reunión por primera vez en la historia. Se sorprendían de que les preguntásemos qué obras querían y que las apuntasen en un papel. Se hacían cruces. Y luego que las hiciéramos. Eso en el 2016. Pasamos de 80.000 euros a 400.000 euros de presupuesto y cuando ya pusimos un millón de presupuesto van y lo boicotean (la oposición). Esa es la desgracia, la enorme tristeza que siento. Le digo a los ponferradinos que piensen realmente si quieren que esto vuelva a ocurrir.

Salomón, que pasa por ser la sabiduría, en la riña de dos madres por un niño la que era la madre dijo que se lo diesen a la que no era la madre antes de partir al niño por la mitad y matarlo. Yo voy a decir una cosa: Vota al Bierzo porque nosotros siempre le daremos el hijo aunque sea nuestro a quien gobierne. Jamás haremos nada en contra de esta ciudad. Ellos fueron capaces de partir el niño (la oposición).

Se ha referido en varias ocasiones al cogobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada con el PP y con el PSOE en el Consejo Comarcal. ¿Coalición sale a ganar o a cogobernar de nuevo?

Nosotros o César o nada. Lo tenemos muy claro. Hay una cosa que no está en discusión este mandato y es que hay dos concejalías ejemplares y que funcionan bien. Medio Rural y Bienestar Social. Nadie dice lo contrario pero si quieres hablamos de Urbanismo, del TUP, de medio ambiente o de la basura, de Hacienda que tiene dos concejales… Nosotros actuamos con el ejemplo. Yo le digo a los ponferradinos: ‘¿Os imagináis que a parte de estas dos que ya tenemos enderezadas gobernásemos las otras 9, que son mucho más, teóricamente, influyentes aunque para nosotros las más importantes son estas?’. ‘¿Os imagináis que funcionaran bien? ¡Qué ciudad tendríamos!’ Cómo le vamos a decir a los ponferradinos que si aspiramos a ganar o no.

Pues claro. Ponferrada necesita un alcalde bercianista pero ya, alguien que no se arrodille. Yo no voy a ser débil con los fuertes. Yo no soy ni he sido nunca un político domesticado. Yo tengo una lista de gente que no vive de la política y tiene su vida resuelta. Gente con experiencia. Profesionalmente son gente dedicada a cuidar a la gente. He hecho una lista con vista a equilibrar esta sociedad en cuanto a lo que las personas necesitan. No puede haber las desigualdades que hay en Ponferrada. Si queremos una ciudad limpia me parece muy bien, hay que tener una ciudad limpia como la patena pero hay que limpiar la cabeza también.

Si somos la ciudad con más paro de Castilla y León no podemos votar lo mismo, tenemos que reaccionar. Podemos ir a Europa y sacar más fondos de los que tenemos. No ponernos a la cola del PP y sacar un millón para el Castillo de los Templarios en cuatro años. Tenemos la capacidad y los medios para hacerlo y sobre todo que nadie tenga la menor duda de que el último teléfono que se descuelga es el del alcalde de Ponferrada. No tengo que llamar después del Manzanal a nadie. Yo solo tengo que viajar a Bruselas o a Madrid o a Valladolid como alcalde de Ponferrada. Eso es lo que le pido a los ponferradinos. Cómo vamos a estar pensando en pactar con nadie. Nosotros pactamos con la ciudad y con los bercianos. Ese es el pacto, el único que tenemos. El resto se llama cogobierno. Somos un partido con vocación de gobierno. Salimos a ganar.

Cuál es el proyecto de CB para gobernar en Ponferrada.

El ser humano es el eje central de nuestro programa. Nosotros queremos que la gente sea feliz y para eso tienen que tener sus necesidades básicas cubiertas, y tienen que tener trabajo. Nosotros decimos cómo traer empresas, reindustrializar y generar trabajo. Pedimos que el polígono de El Bayo tenga una zona franca: 14 millones de metros cuadrados a disposición de zona franca. Hemos perdido ya cuatro años. Metemos exenciones tributarias, exenciones fiscales que permitan a los empresarios montar una empresa y que sepan que no va a quebrar porque cuando les vaya mal no los ahogaremos con impuestos. Vale más eso a que les regales todo El Bayo entero. Nadie metería allí una inversión millonaria sabiendo que en un momento dado no vende y tiene que dejarlo.

Las zonas francas se hacen para dar ventajas a territorios desfavorecidos. ¿Hay algún territorio en España más desfavorecido que el Bierzo? Todo el empleo de la minería lo tenemos que recuperar en un par de años. Después tenemos que movernos a nivel empresarial para dar a conocer la zona franca y que las empresas monten lo que quieran.

Segundo, hay que mantener la pizarra. La gente no habla de la pizarra. ¿Estamos locos? Es la única industria primaria que nos queda. Se han cargado el carbón y lo único que sacamos de la tierra que pisan nuestros pies es la pizarra. Genera más de 3.000 puestos directos de trabajo pero hay otros 10.000 o 12.000 indirectos. Es la otra mina que tenemos pero para sacar un camión de pizarra de la Cabrera no van por el monte porque ya no pueden. Es la única industria internacional con unas comunicaciones penosas. Otras como Tvitec, cómo no vamos a proteger a Tvitec que hacen cristales que no los hay en ninguna parte del mundo que los están poniendo en Arabia Saudí y en Nueva York. Habrá que proteger también a Roldán, LM… El otro día tuve que estar esperando media hora para que dieran la vuelta dos palas en Columbrianos. Es una vergüenza. Una empresa que es puntera tecnológicamente en el mundo y con unas comunicaciones desastrosas. Protejamos lo que tenemos. Lo que quiero es que lo que esté se mantenga.

Planteo los nichos de empleo rural. Queremos crear pueblos artesanos, agricultura ecológica de calidad, ganadería de primer orden porque la ternera berciana puede ser argentina con los montes que tenemos en los Ancares o la Cabrera. Somos incapaces de creer que podemos autoabastecernos.

Cómo no vamos a pedir radioterapia que tenía que estar hace 20 años. No la traen porque insultamos a la gente. Este bercianismo es distinto. Si a ti no te hacen caso vete a la administración. Allí es donde se saca la pasta. Hay que estar en las instituciones. Tenemos que ir a las Cortes. Lo más importante es tener el poder de obligar a la gente a hacer las cosas. O se hacen las cosas por política o se hacen por votos.

Por qué en la Diputación hemos sacado más en 4 años que en 40, porque ha habido un diputado bercianista. Los ha habido también bercianos pero sometidos a los intereses de un partido. En las Cortes igual. Por qué Ponferrada no tiene un desarrollo más brutal porque no tiene un consejero bercianista.

Yo no voy a decir que León nos roba como hace 40 años. Ese es el mayor daño que nos hace a los bercianos, tenemos fama de insultar durante 40 años. Lo que hay es que ganar las elecciones para mirarles a la cara, en un despacho, y que el Bierzo tenga la vicepresidencia de la Diputación.

El Bierzo tiene la tercera parte de la provincia en número de habitantes y extensión. Nos toca de la Diputación entre 6 y 10 millones al año de un presupuesto de 200 y pico. Eso si gobernamos o somos llave en Diputación obligaremos va a cambiar porque les obligaremos a que vengan 40 millones, que es lo que corresponde por territorio y habitantes. Es algo tan obvio que a veces cuesta entenderlo.

¿No merecemos una oportunidad de gobernarnos a nosotros mismos? Después de 40 años PP – PSOE no merecemos una oportunidad de tomar decisiones por nosotros mismos, que podamos responsabilizarnos de ellas, que no culpemos a nadie de lo que nos pasa, que poco nos pasa con lo que nos quejamos… ¡Nos tenía que pasar más todavía! Qué fácil es ser político del PSOE o del PP, lo jodido es ser berciano y no arrodillarse. Yo me ofrezco para eso, para no arrodillarme jamás ante nadie.

Nos ha hablado de los principales proyectos, ¿qué otros tiene?

En Ponferrada lo que hay que hacer es bajar el IBI. Iba a subir un 2% y como la oposición se enfadó el Estado nos subió un 4%. Tenemos un IBI alucinante porque votaron en contra de la propuesta que se llevó del dos por ciento. Además, en muchos casos se paga de forma injusta por gente muy modesta que le ha costado mucho tener una casa.

Es muy importante que eso que se recupera del IBI se reinvierta en la ciudad. En general Ponferrada está horriblemente iluminada de día y de noche. No es luminosa de día y es triste, apagada y oscura de noche. Lo peor que le puede pasar a una ciudad de noche es estar mal iluminada porque no es que no sea atractiva sino que además es insegura para todo: para los peatones, para los coches, para todos. Queremos hacer una ciudad luminosa por el día y por la noche ahorrando energéticamente.

Pagamos una millonada indecente por una iluminación indecente a una empresa de Valladolid. Hay que hacer una iluminación nueva, con pasos de cebra iluminados, en alto, con sonido… Buscar la seguridad de los ponferradinos. Queremos hacer unos huertos solares en territorios municipales y queremos que todos los edificios públicos tengan paneles fotovoltaicos en sus tejados. Eso se puede hacer de hoy para mañana. La luz pública no va a costar dinero.

Queremos que todos los servicios públicos que podamos ofrecer a coste cero o a coste casi cero hacerlo y repercutirlos en la baja de impuestos. Luego hay que saber cuánto cuestan las tasas, que llevo cuatro años preguntándolo y nadie me sabe responder. No se puede cobrar más por el coste de un servicio, tampoco se puede cobrar un euro menos. Hay que recalcular las tasas y saber cuánto valen las cosas.

Un control del gasto público estricto y una dimensión de los servicios públicos como debe ser y el gran fracaso del contrato de basura y parques y jardines. Lo terrible de esta ciudad es ese contrato del que todavía no se saben las consecuencias porque no han llegado. Está judicializado. Cuidado con lo que puede pasar con ese tema. Nosotros desde luego que vamos a separar el contrato que era como tenía que estar porque se puede controlar mejor el gasto.

Y la obra estrella es el plan general de ordenación urbana. Hay que hacerlo. Se está castigando a mucha gente a un IBI desmesurado que no puede utilizar sus fincas pero al mismo tiempo hay que ampliar el radio y hacer la Ronda Sur de Ponferrada. Eso es la M30 de Ponferrada. Hay que descongestionar la ciudad. No puede subir la circulación que sube por el casco antiguo. Eso es la gran obra que necesitamos y otra gran obra será que cualquier calle que hagamos esté dotada con carril bici que sea carril bici, separado de la circulación, no vamos a pintar un carril en el suelo. Éste comunicará la zona norte con el hospital y vendrá por la Ronda Sur. Será a su vez una zona de ejercicio, de ocio y de esparcimiento y luego entrará a la ciudad con entradas radiales. Proponemos una ciudad amable para los peatones, sin contaminación, habitable, limpia. Esa es la ciudad que nosotros queremos.