Pedro Muñoz llama a la unidad de todos los trabajadores en apoyo de los empleados de las auxiliares de Endesa

El presidente de Coalición por El Bierzo y diputado provincial Pedro Muñoz hizo un llamamiento desesperado a la unidad de todos los trabajadores y de toda la sociedad berciana en apoyo de los operarios de las empresas auxiliares de Endesa, que llevan varios días acampados frente a la central térmica de Cubillos del Sil, a la espera de que la empresa eléctrica o las administraciones públicas competentes den una solución satisfactoria a sus justas reivindicaciones.

A través de los testimonios de estos trabajadores, a los que Pedro Muñoz visitó esta mañana en compañía del también representante de Coalición por El Bierzo y vicepresidente del Consejo Comarcal, Iván Alonso, pudo constatar con tristeza la falta de unidad entre los propios compañeros, que echan de menos un mayor y más intenso apoyo y compromiso por parte de la plantilla que depende directamente de Endesa respecto a los empleados en las empresas auxiliares, cuyo futuro, si no cambia la situación, es quedarse en la calle sin ningún tipo de compensación, indemnización ni recolocación, pese a llevar algunos de ellos más de 30 años en activo.

Según Pedro Muñoz, “nadie conoce el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es la falta de unidad y este problema de Endesa es un poco el fracaso de todos”. En ese sentido, anunció el apoyo sin fisuras de Coalición por El Bierzo a las reivindicaciones de estos trabajadores, apoyo que, de entrada, se sustanciará en la presentación inmediata, tanto en la Diputación Provincial, así como en el Consejo Comarcal y en el Ayuntamiento de Ponferrada, de mociones que recojan las peticiones de los operarios de las auxiliares.

Entre estas reivindicaciones, la principal consiste en presionar a Endesa desde todas las entidades públicas y privadas para que de una vez por todas haga público su plan de desmantelamiento de la central de Compostilla y sus previsiones de inversión en una zona en la que esta compañía todavía mantiene importantes intereses que le proporcionan pingües beneficios.

Aunque el anuncio unilateral de cierre de la central de Cubillos efectuado por Endesa en noviembre del pasado año, aseguraba que el cese de actividad se produciría en 2020, lo cierto es que a día de hoy esa central térmica ya no tiene actividad alguna ni la puede tener, toda vez que no tiene carbón con qué producir energía térmica.

Por otro lado, los trabajadores son plenamente conscientes de que ya está en marcha el proceso de desmantelamiento de los grupos I y II, pero en ese proceso no pueden ser contratados si no renuncian a sus contratos con las empresas auxiliares, algo que no están dispuestos a hacer porque supondría renunciar a todos sus derechos laborales adquiridos, chantaje al que no se puede someter a ningún trabajador.

Los operarios de las auxiliares consideran que los trabajos efectivos de desmantelamiento de la central de Cubillos pueden prolongarse durante al menos seis años, por lo que una solución sería que fueran contratados para ejecutar esas labores. Sin embargo, mientras no se clarifiquen los planes de Endesa con números, inversiones y plazos concretos, estos trabajadores no tienen garantía ni certidumbre alguna sobre su futuro laboral.