Peñalba, San Clemente y Bouzas reclaman mejoras al Ayuntamiento de Ponferrada

Peñalba de Santiago. / QUINITO

Las pedáneas socialistas de Peñalba de Santiago, San Clemente de Valdueza y Bouzas, en el municipio de Ponferrada, denuncian las “múltiples y graves deficiencias” que hay en estas localidades y reclaman al Ayuntamiento de Ponferrada y la Concejalía de Medio Rural que tomen medidas. Así figura en un escrito que han registrado en el Consistorio, donde denuncian suciedad en las calles, falta de desbroces en zonas perimetrales que avivan los incendios, junto a problemas con la señal de televisión y, especialmente, deficiencias en las traídas de abastecimiento de agua potable y depuradoras sucias.

La pedánea de Peñalba de Santiago, Susana Rodríguez, afirma que la idea de este documento salió de “todos los pueblos, aunque la mayoría no han querido firmar”. “Son carencias que tenemos todos, servicios generales que no se están haciendo”. “No se están cumpliendo los servicios de mantenimiento, las tomas de agua están obsoletas. Son prioridades y no se están llevando a cabo”. En Peñalba reclaman en concreto el arreglo de la traída de agua.

Mariví Rico, pedánea de San Clemente de Valdueza, reclama una bomba de agua, un proyecto que estaba en los presupuestos y se eliminó, denuncia. “Las calles, las sendas y los caminos están muy deteriorados. Son de cemento y con la lluvia y la humedad se patina”. Pide también una solución para la calle que da acceso a la localidad, muy estrecha y que impide el paso de ciertos vehículos, como por ejemplo los de los bomberos. “En un incendio que hubo no pudieron pasar”.

A esto se suma la falta de presión en las bocas de riego. Rico apenas tiene confianza en que la nueva corporación les escuche y ve “recelo” por parte de la concejalía de Medio Rural, ya que ella pertenecía antes a Coalición por el Bierzo y ahora no. “Están todos los pueblos abandonados”.

Desde Bouzas, Mirta Blanco lamenta que no tienen un parque infantil. “Queremos que nos sigan ayudando. La calle general está llena de baches y tenemos un muro en la era que se está cayendo”, dice. “Los desbroces deberían tener más continuidad”, sentencia.