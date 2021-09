Villafranca y Peñalba, destacadas como destino turístico en una publicación ‘online’ de La Coruña

Imagen de archivo de Peñalba de Santiago con sus características construcciones y empedrado. / QUINITO

Una publicación digital de la provincia de La Coruña, Quincemil (editada por El Español), ha hecho un repaso de las, a su juicio, mejores localidades que visitar en las proximidades de la comunidad autónoma de Galicia y, de norte a sur, entre la asturiana Taramundi y la zamorana Puebla de Sanabria, ha reparado en dos emplazamientos de la comarca del Bierzo que, cada vez más, ya no necesitan presentación.

Se trata de Villafranca del Bierzo, como recuerda Quincemil, “la pequeña Compostela”, y de Peñalba de Santiago, en el valle del Silencio. De la primera destaca, además del trasiego de peregrinos, la Colegiata, el resto de iglesias y el castillo, además de sus calles y plazas. En el caso de Peñalba, la iglesia, joya del mozárabe, y la Cueva de San Genadio, son destacadas por su interés turístico, que, tal y como reseña la publicación, potencia el entorno natural en el que se hallan.

La publicación se deshace entre elogios hacia estas dos, pero no menos hacia las que las acompañan en la lista, localidades que también quedan relativamente cerca del Bierzo, tales como las mencionadas Taramundi y Puebla de Sanabria, a las que une Tapia de Casariego y Navia, en territorio astur, y las lusas Bragança y, ya más alejadas de las lindes de la provincia de León, Vilanova de Cerveira, Valença do Minho y Viana do Castelo, más a desmano para los bercianos.

La de Quincemil es una nueva lista en la que los pueblos bercianos han vuelto a ser destacados, tal y como merecen, junto a otras localidades cercanas a Galicia, de interés para los lectores coruñeses. Solo cabría apuntar, a mayores, la reciente declaración de Molinsaseca como Bien de Interés Cultural, también en el Bierzo, que ha pasado inadvertida para esta publicación de la comunidad vecina..