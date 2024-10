Peor es Nada celebra sus 20 años con un concierto en La Vaca

El sábado 26 de octubre a las 20.00 horas la sala La Vaca de Ponferrada acoge el concierto de celebración de los 20 años de Peor es Nada, un nombre con el que se ha realizado un programa de radio, se han editado fanzines y discos y, especialmente, se han organizado más de un centenar de conciertos en la escena underground.

Para celebrar su vigésimo aniversario, reunirán en La Vaca a cuatro bandas de punk rock: Less Fortunate Songs, Bule, No Nipples y los bercianos We Care Less, un concierto que, adelantan, sólo será la primera parte de los festejos, ya que pronto se anunciarán nuevos conciertos y alguna sorpresa.