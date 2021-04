Pepe Vázquez: “El momento de apoyar al Bembibre es ahora”

Pepe Vázquez, entrenador del Embutidos Pajariel Bembibre / QUINITO

Pepe Vázquez (Santiago de Compostela, 1980) firmó al frente del Embutidos Pajariel Bembibre un nuevo milagro al lograr la permanencia en la Liga Femenina y, además, hacerlo con solvencia a tres jornadas para el final de la competición. El técnico gallego se apunta a seguir un año más al frente del equipo, pero insiste en pedir más apoyos para que el club pueda sobrevivir en una competición cada vez más exigente.

Entiendo que el balance de la temporada sólo puede ser positivo.

Sí, la verdad es que estoy muy contento porque el objetivo principal y casi único del club se cumplió con tres jornadas de antelación. Fuimos de menos a más e hicimos una segunda vuelta muy completa que nos permitió acabar con muy buenas sensaciones. Tal y como está el nivel en la Liga Femenina, es un verdadero éxito mantener la categoría una temporada más.

¿Dónde está la clave de esta permanencia?

Decir sólo una sería injusto. Por un lado, reiterar ese crecimiento, teníamos jugadoras muy jóvenes, que vivían su primera experiencia en el mundo profesional y, salvo dos, por primera vez en la Liga Femenina. Estas jugadoras una vez que le cogieron la medida a la categoría fueron creciendo en su rendimiento. Y luego, evidentemente, pudimos reforzarnos con Roselis (Silva) y Julia (Gladkova) a mitad de temporada, que aparte de su calidad aportaron un punto de experiencia que el grupo no tenía. Eso fue una mezcla perfecta para lograr la salvación, junto a otras muchas cosas que forman el engranaje de un equipo.

Y todo eso en una temporada jugada en medio de una pandemia. ¿Cómo lleva un entrenador todos esos cambios?

Es difícil planificar una temporada así y el trabajo del día a día cuando ni siquiera sabes si vas a jugar o no, tanto porque no sabes cómo estás tú de salud hasta los test del jueves como porque no sabes cómo está el rival. Gracias a Dios, en nuestro equipo no tuvimos ningún caso y sólo nos aplazaron el partido de Valencia por algún caso en el equipo rival. Sí nos afectaron los cambios de calendario por las competiciones europeas, que llegamos a estar casi quince días sin competir para luego jugar cuatro partidos en diez días. Pero bueno, intentamos aprender de ello y sacar conclusiones, porque creo que la temporada que viene será parecida en ese sentido.

¿En el caso del calendario no podría hacer un esfuerzo la Federación? No parece muy serio tener a un equipo profesional con esos bailes de fechas…

Tal cual. Es algo de lo que nos hemos quejado creo que todos los entrenadores. Además, con este calendario tan cargado de partidos más el hándicap del coronavirus es de los años que más lesiones está habiendo, porque al final el cuerpo de la jugadora nota la falta de descanso. Es algo de lo que espero que se haya aprendido y cuidemos de la salud de las deportistas, porque lo importante es que estén al mejor nivel para dar el mejor espectáculo al aficionado.

¿Tenían una espina clavada por no haber podido terminar la temporada pasada estando en puestos de descenso? ¿Quedó la sensación de que Bembibre estaba de prestado en esta Liga Femenina?

Esa espinita yo por lo menos la tengo año tras año desde que estoy aquí, porque las quinielas que hacen antes de empezar la Liga siempre nos dan como el claro favorito al descenso. Siempre es ‘va a descender Bembibre y uno más’, pero creo que vamos demostrando a base de trabajo y sufrimiento que somos merecedores de la categoría en la que estamos jugando. Sabemos que es una competición que ha crecido muchísimo, pero hemos demostrado que somos equipo de esta Liga y estamos con ganas de seguir cumpliendo ese reto.

¿Esa falta de respeto la han visto también dentro de la pista? Ha habido algunos arbitrajes para pensar cosas raras…

Si lo digo yo parece que me estoy quejando, pero tú lo has dicho y para el que sigue al equipo es bastante notorio. Yo diría que pitar a Bembibre es demasiado fácil. Es fácil que el entrenador rival proteste y no pase nada y que yo proteste y me caiga una técnica, o diferentes criterios. Pero no dicho por mí, sino por las propias jugadoras. Roselis me ha dicho que no le pitaban igual cuando estaba en Promete que cuando está en Bembibre. Las propias implicadas lo ven y lo sufren. Es algo con lo que tenemos que lidiar y mejor pensar que los árbitros lo hacen bien o mal igual que los entrenadores o las deportistas, pero a veces sí nos gustaría un poco más de respeto para un club que lleva diez años seguidos en la máxima categoría.

¿Está dispuesto a seguir en esa pelea? ¿Cómo está el tema de su renovación?

Yo siempre he dicho que estoy muy contento aquí. Llevo tres años y no me importaría un cuarto. Hay mucha sintonía con el club, hablamos todos los días e incluso estamos trabajando en posibles renovaciones. El club está poniendo todo de su parte y podríamos decir que está cerca.

Varias veces a reclamado más apoyos para Bembibre. ¿Se refiere sólo a lo económico o también a otros niveles?

Un poco a todo. Junto al Ademar somos el único equipo de la provincia en la máxima categoría y creo que es algo que se debería valorar un poco más, porque por experiencia luego se echa de menos, lo digo como compostelano y lo que pasó con el Obradoiro. Después no vale con arrepentirse, el momento de apoyar es ahora, ya sea una persona que puede ir al pabellón, una pequeña empresa que puede apoyar económicamente, que los medios de comunicación nos den más visibilidad… No es una crítica hacia nadie en concreto, es más una reflexión sobre la suerte que tenemos en el Bierzo y en León de tener un equipo de baloncesto en una liga donde estamos viendo al Pau Gasol o al Kobe Bryant de turno con Laura Gil, Laura Nicholls, Silvia Domínguez, Laia Palau, Chelsea Gray… Creo que eso merece un pequeño esfuerzo por parte de todo el mundo, porque la Liga Femenina ha crecido económicamente una bestialidad.

En ese sentido, ¿ser un deporte femenino constituye un hándicap?

Por desgracia, sí. Esta igualdad que queremos vender a veces aún no es total y por eso digo que hace falta la unión de todos. Tengo amigos que desconocían el baloncesto femenino y vienen, lo ven y repiten. Por eso, si ayudamos entre todos podemos enganchar a más gente y hacer más visible un deporte muy bonito y con jugadoras espectaculares. Y ojo, que digo esto reconociendo que en Bembibre tenemos una afición de diez, pero me gustaría sumar aún más apoyos de los que ya tenemos.

Su competición acabó en marzo y hasta septiembre no empezará la pretemporada. ¿Cómo es el trabajo de un entrenador con un parón tan largo entre el final de una temporada y el inicio de otra?

Desde que acabamos llevo trabajando, con reuniones con el club, viendo jugadoras, hablando con ellas para posibles renovaciones… Ahora toca trabajo de despacho y laboratorio, viendo partidos de jugadoras que interesan, especialmente rookies con las que tienes que acertar. Después, suelo hacer campus de verano y si tengo la suerte de que alguna selección nacional de formación me llame, ir con ellos… Al final en esos cuatro o cinco meses entre temporadas realmente descanso los 15 o 20 días que mi pareja coge vacaciones, el resto del tiempo estoy pensando en baloncesto.

¿Cree que la próxima temporada se podrá disputar con normalidad?

Creo que va a ser parecida a ésta. Espero y deseo que las condiciones mejoren en el sentido de que cada vez haya más gente vacunada y menos contagios, pero creo que por lo menos el inicio va a ser muy similar, con test cada semana. Lo que sí espero es que no haya tantos contagios ni aplazamientos y que la gente pueda venir en mayor número al Bembibre Arena, pero todo dependerá de cómo evolucione la dichosa pandemia.