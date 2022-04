Pepe Vázquez: "La palabra equipo es la que mejor define a este grupo humano"

Pepe Vázquez da instrucciones a sus jugadoras durante un partido. / QUINITO

Unos días después de un nuevo final de temporada feliz para el Embutidos Pajariel Bembibre, que lograba la permanencia en la Liga Femenina en la última jornada tras ganar al Baxi Ferrol, el entrenador del conjunto rojillo, Pepe Vázquez, hace balance en la página web del club de lo que ha supuesto este año para el club berciano.

"Siempre manifesté que nos íbamos a salvar, pero la victoria de Tenerife en la penúltima jornada generó incertidumbre", reconoce el entrenador gallego, que recuerda que "a falta de una jornada pasamos a depender del resultado de un tercero. No era la situación idónea, pero después de 30 jornadas, si la clasificación dictamina una cosa, es porque es justo".

Recuerda el preparador del cuadro bembibrense que "ha sido una temporada difícil porque empezamos con problemas en pretemporada, el momento de construcción del equipo. Tuvimos problemas de efectivos para preparar los partidos y son momentos complicados. Se superó porque la gente que estaba trabajaba bien. Estoy satisfecho por el día a día del grupo, el trabajo de las jugadoras y el cuerpo técnico. Cuando pudimos conformar el equipo, el día a día ayudaba a superar las adversidades", apostilla.

Vázquez, no obstante, aclara que en otros clubes ha vivido "temporadas más duras por impagos y porque alguna institución no funcionaba como debía. Ha sido una campaña intensa, con problemas derivados de ser un club humilde y estoy orgulloso de que el equipo lo haya sacado adelante. Como colectivo nos hemos repuesto a muchos factores en contra".

A lo largo de la temporada, Pepe Vázquez señala un momento como clave para terminar consiguiendo la salvación: "Cuando empezamos a trabajar con once jugadoras. Fue importante el trabajo en el día a día. Ya habíamos ganado a Cadí La Seu, que fue importante para ganar confianza, y después llegaron momentos de buen juego. Al principio no se trabajaba en buenas condiciones", lamenta el adiestrador gallego, que cree que el covid y el parón de febrero impidieron al equipo lograr más victorias porque "no pudo afrontar en plenas condiciones partidos claves".

La principal fortaleza del grupo estuvo precisamente en la cohesión interna del colectivo. De hecho, recuerda Vázquez que "hemos sido uno de los pocos equipos que han jugado con diez jugadoras y una aportación equilibrada en cuanto a reparto de minutos. La palabra equipo, en mayúsculas, es la que mejor define a este grupo humano. Todas han tenido momentos importantes para destacar. En todas las victorias ha brillado el trabajo coral. Ganamos cuando defendimos bien y atacamos como un equipo. Todas han tenido su momento, ya sea en defensa y anotando, no siempre con el mismo reparto", rubrica.