Pepe Vázquez: “Es momento de llorar menos y ayudar”

Pepe Vázquez, durante un partido con el Embutidos Pajariel Bembibre / CB Bembibre PDM

El técnico del Embutidos Pajariel Bembibre, Pepe Vázquez, hizo esta semana balance de la primera mitad de la temporada para su equipo, que finalizó el año en la penúltima posición a una victoria de la permanencia tras encadenar tres derrotas seguidas.

A pesar de ello, Vázquez mantiene la ilusión por lograr la permanencia: “Los deportistas nos movemos por retos e ilusiones. El deporte está hecho para caerse y levantarse, y ésa debe ser una de las máximas en lo que queda”, enfatiza el gallego, que ve cosas positivas: “Defensivamente, el equipo ha estado muy bien, ha sido muy sólido durante toda la primera vuelta, minimizando las virtudes de los rivales y a grandes jugadoras”.

El optimismo del técnico rojillo tiene base: “Sería menos optimista si el equipo no hubiera competido. Nos falta dar un paso más y esperamos conseguirlo en la segunda vuelta. Ha habido partidos en los que el equipo ha merecido ganar. Excepto ante Perfumerías Avenida, SPAR Citylift Girona y Lointek Gernika, ha tenido opciones en todos los partidos porque no ha perdido por más de siete puntos. Incluso hubo partidos que teníamos en la mano y se nos han escapado al final”.

Vázquez lamenta los problemas del equipo durante el verano, que impidieron conformar antes la plantilla: “El inicio fue complicado, con muchos problemas para ir al mercado y para entrenar en pretemporada por la ausencia de jugadoras. Se suma el varapalo de que la americana por la que apostamos, Sasha Cedeño, no puede venir. Lo cubrimos con un parche, la opción que nos dio el mercado, y no nos salió bien”.

Competencia feroz

En cualquier caso, Pepe Vázquez ya sabía que la temporada en la Liga Día no iba a ser fácil para un equipo como Embutidos Pajariel Bembibre, que compite con clubes con presupuestos inalcanzables: “Se dijo desde el principio que iba a costar mucho mantener la categoría. Si el Bierzo quiere baloncesto de élite, debe demostrarlo. Es lo que siento cuando hablo con la gente que pelea para conseguir dinero. Esto no es como hace seis años, cuando todos los equipos estaban en crisis y podías hacer mucho con poco dinero. El entrenador que me precedió, Fran García, ya lo anunció”.

Ante esta situación, el técnico rojillo prefiere mirar hacia delante y no quedarse en los lamentos: “Ojalá nos puedan ayudar de cualquier manera, ya sea económica o anímicamente. Es el momento de llorar menos, criticar menos y no buscar culpables, sino ayudar, sobre todo a las jugadoras para que sientan el aliento cuando más lo necesitan”.

El Pajariel Bembibre afronta este fin de semana una nueva jornada de liga visitando la cancha del IDK Gipuzkoa el sábado a las 18.00 horas en el inicio de la segunda vuelta de la competición.

Popi deja el club

Además de buscar una nueva jugadora que ayude en el juego interior del equipo, el Embutidos Pajariel Bembibre también trabaja en la contratación de un técnico ayudante para Pepe Vázquez, después de que su adjunto hasta ahora, Popi González, anunciara su marcha en las últimas horas para empezar un nuevo proyecto en el extranjero.

Popi se va dando “las gracias a todas las personas que forman y han formado parte de él durante mi estancia en Bembibre. Me voy con pesar porque todo el mundo me ha acogido como un bembibrense y un berciano más. Os deseo lo mejor en el futuro y os digo ‘hasta siempre’ no sin antes destacar el enorme trabajo y sacrificio de esta gente que ayuda a mantener este club a flote”.