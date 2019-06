Pepe Vázquez renueva como entrenador en Embutidos Pajariel Bembibre: “Este año el reto será muy difícil”

Pepe Vázquez, durante un partido con el Embutidos Pajariel Bembibre / CB Bembibre PDM

Como las penas, las alegrías también vienen juntas. Por eso, el mismo día en que celebra su cumpleaños Pepe Vázquez, el técnico gallego y el Embutidos Pajariel Bembibre han acordado prorrogar por una campaña más el contrato que vinculaba a ambas partes. Dos meses después de despedir su séptima temporada en la máxima categoría del básquet femenino español ante Quesos El Pastor y tras varias semanas de trabajo en los despachos, la entidad del Bierzo Alto emprende un nuevo proyecto asegurando la continuidad de su entrenador durante el pasado curso.

Tras la exitosa primera experiencia del compostelano al frente de la escuadra de la villa del Boeza, club y entrenador han decidido mantener su vinculación al menos hasta la conclusión de la temporada 2019-2020. Desde la entidad se ha valorado, de hecho, tanto los resultados deportivos –el equipo acabó en novena posición, cerca de los playoffs y asegurando la permanencia con solvencia– como la buena integración del santiagués en la vida de El Bierzo y su excelente adaptación a la filosofía del club.

“He estado muy a gusto personal y laboralmente”.

Por su parte, Vázquez, que la pasada temporada cumplió 50 partidos como primer entrenador en la máxima categoría del baloncesto femenino español, también ha valorado positivamente su renovación. “He estado muy a gusto personal y laboralmente”, explicó el míster compostelano, que recordó que “la directiva me apoyó durante la pasada campaña incluso en los malos momentos, apostó por mí y no dudó. Me apetece un segundo año con este proyecto”, reconoció el preparador del cuadro berciano, que añadió que “trataremos de mantener jugadoras e intentaremos seguir creciendo y cumpliendo los objetivos en una Liga DIA que crece mucho. Este año el reto será muy difícil, pero igual de atractivo”, sentenció.

El preparador gallego, de hecho, es consciente de las dificultades que tiene el conjunto bembibrense para pelear contra sus adversarios en el campeonato doméstico a la hora de abordar las incorporaciones: “Entramos al mercado con un hándicap económico muy importante respecto a nuestros rivales. Este año ascendieron dos equipos, Campus Promete y Clarinos, con un gran potencial económico, por lo que resulta difícil mantener jugadoras y fichar”, reiteró.

Por este motivo, Vázquez apuesta por mantener la política deportiva que ha permitido a la entidad del Bierzo Alto sobrevivir año tras año en la categoría: “Tenemos que intentar mantener las jugadoras que podamos para continuar el trabajo de la pasada campaña. Mantenemos la filosofía de fichar gente joven, con ganas de crecer y ser alguien en la Liga”, precisó el santiagués, que recordó que “el pasado año nos salió bien y este año la mantenemos: queremos gente que sienta el proyecto, que venga a darlo todo por Bembibre y El Bierzo. Que sepan que aquí tendrán una oportunidad de hacerse un nombre en una de las ligas más potentes del continente”, apostilló.

“Me ilusiona ver el Bembibre Arena con esa química especial”

Avalado por su experiencia en Cortegada, Burgos, Ensino, ADBA, CREF ¡Hola! e incluso en Dinamarca, Vázquez tratará de volver a conseguir el objetivo del conjunto bembibrense, que no es otro que lograr la salvación. No lo tendrá fácil la escuadra berciana, aunque Vázquez es optimista: “Mantenemos la ilusión de seguir el trabajo del año pasado, intentar hacerlo bien en una competición que será más dura que la temporada pasada. Se están viendo los fichajes que se están haciendo”, rubricó.

Ese último curso, en el que el cuadro berciano certificó la permanencia sin problemas, debe servir, sin duda, como referencia para ser capaces de competir al mismo nivel. “La temporada pasada la acabamos con buenas sensaciones después de una segunda vuelta sensacional”, recordó el técnico del conjunto bembibrense, que espera una gran respuesta de la hinchada: “Me ilusiona ver el Bembibre Arena con esa química especial entre equipo y afición de la segunda vuelta de la pasada campaña. Esto también dependerá de lo que ofrezcamos a nuestra hinchada, pero también queremos que nuestros seguidores sientan que les necesitamos”, aclaró el míster gallego, que indicó que “tengo ganas de empezar a trabajar con este equipo. Queremos lograr la permanencia”, insistió.