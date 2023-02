El pequeño Artem: "Solo tengo un deseo, que acabe la guerra para que mi país pueda volver a ser el de antes"

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, junto a Svitlana y su hijo Artem en el acto de solidaridad del Ayuntamiento de Ponferrada con el pueblo ucraniano con motivo del primer aniversario de la invasión rusa. / Claudia Cabo

La mañana de este viernes, en el acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ponferrada con motivo del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, dieron un discurso dos de los representantes de este grupo de refugiados que han encontrado su nuevo hogar en la capital berciana: Svitlana y su hijo Artem. Ambos huyeron de la guerra, junto a otros dos hijos de Svitlana, ayudados por Jorge Sierra, a quien consideran "amigos para siempre". "Hoy se cumple un año desde que comenzó la terrible guerra en mi país, y hace un año desde que salvé la vida de mis hijos", apuntaba la mujer.

Una vez en Ponferrada, Svitlana asegura que sintieron miedo y desesperación, pues "todo era desconocido y extraño". Pero entonces, señala, "en nuestras vidas apareció Nancy Prada, que junto a su familia, nos acogió como si fuéramos parte de ella y nos brindó todo lo que necesitábamos".

Svitlana relata que todas las familias ucranianas que llegaron a Ponferrada "experimentaron tanto miedo". "Daba miedo confiar en la gente y vivir en una casa desconocida". Es por ello, aseguraba, "que algunos no pudieron resistir y regresaron a Ucrania, donde lamentablemente la guerra continúa, pero aquellas familias que tuvieron la fuerza y resistieron a esta prueba, tienen palabras de agradecimiento a todas las personas que nos apoyan". Además, también quiso dar las gracias "a los que nos hicieron daño, eso nos hace más fuertes".

Por su parte, el pequeño Artem, de 13 años, dio un discurso en un casi perfecto castellano, que emocionó a todos los allí presientes y arrojó un rayo de luz entre tanta oscuridad. "Cuando vine a España me encantó todo, fue un viaje muy hermoso para mí. Los primeros días fueron realmente muy difíciles porque no quería aprender un nuevo idioma, no entendía nada y no hacía casi nada. Pero luego aprendí rápidamente", comentaba. "Ya va a hacer casi un año desde que estoy aquí, y quiero decir que mucha gente me ha ayudado, y aunque me gustaría nombrarles a todos, no tengo papel para tanto. Agradezco a Nancy Prada, mi madre española, a las hijas de Nancy, a mis abuelos españoles, a Jorge Sierra y a las otras personas que nos han ayudado", entre las que destacaba, además, a algún compañero del colegio y a su entrenador, Paco. El discurso lo sentenció pidiendo su único deseo: "que acabe la guerra para que mi país pueda volver a ser el de antes".