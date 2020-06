Pequeños gestos que suman para cuidar el medio ambiente

Acción ecologista con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente / QUINITO

Proyecto Orbanajo, Bierzo Aire Limpio y 2020 Rebelión por el Clima León y Bierzo llevaron a cabo este viernes por la mañana en Ponferrada una acción para llamar la atención sobre la cantidad de desperdicios que arrojamos al suelo diariamente, una situación que durante la crisis sanitaria del covid-19 se ha visto agravada con la proliferación de guantes y mascarillas desechados fuera papeleras y contenedores de basura.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, los ecologistas decoraron varias tapas de alcantarilla en la plaza de Lazúrtegui con la silueta de una tortuga y un cangrejo a las que se añade la leyenda “El mar empieza aquí, no tires nada al suelo”.

El portavoz de Proyecto Orbanajo, Pablo Ovalle, aseguró que con esta actuación “queremos expresar nuestra queja y nuestra pena por cómo estamos tratando el medio ambiente. La Tierra es la casa de todos y debemos darnos cuenta de que todo esto que nos ha venido está muy relacionado con el medio ambiente”. El objetivo de estos colectivos pasa por “concienciar tanto a la ciudadanía como a las instituciones de que es necesario cambiar de modelo y de que debemos hacerlo juntos”.

En opinión de Ovalle, el problema comienza en la educación: “En casa no tiramos las cosas al suelo. ¿Por qué en la calle sí?” y recuerda que “no es una cuestión de obligar a la gente, pero sí de hacer que nos demos cuenta”. Para ello, se pone a sí mismo como ejemplo: “Yo soy fumador y he tirado muchísimas colillas al suelo, hasta que un día me di cuenta y dejé de hacerlo. Con pequeños gestos como ese sumados entre mucha gente podemos hacer mucho”.

Los ecologistas lanzaron un guante al Ayuntamiento de Ponferrada para que se sume a sus actividades: “Queremos que cada vez se implique más. Esto que hacemos hoy, por ejemplo, es una puerta abierta a que ellos continúen”, animando al Consistorio a llevar a toda la ciudad la tortuga y el cangrejo que nos recuerdan que debajo de los adoquines está el mar.