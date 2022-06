La Junta adjudica el suministro de pera a comedores escolares a una empresa de Granada que compra la fruta en Cataluña

Pera Conferencia del Bierzo / QUINITO

La Asociación Berciana de Agricultores quiere expresar su asombro e indignación ante "la falta de criterio de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, que ha adjudicado el suministro de pera a los colegios de Castilla y León inscritos en el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, a una empresa de Granada que compra la fruta en Lérida".

"No entendemos como después de apostar en los discursos políticos sobre el apoyo al sector agroalimentario de Castilla y León, no se priorizan en las licitaciones la proximidad de la producción. Por otro lado, teniendo en cuenta el marcado discurso medioambientalista del momento, observamos como solo se queda en palabras vacías y leyes restrictivas esa defensa del medio ambiente, pero no en los hechos reales que trascienden a los ciudadanos. Adjudicar a una empresa situada en la otra punta del país el suministro para Castilla y León de la fruta y que a su vez compra el producto en otro punto todavía más distante, no parece lo más acertado medioambientalmente, ni por supuesto socialmente, existiendo producción de fruta en Castilla y León", recuerdan los agricultores bercianos.



"Esto es una muestra más de lo alejados que están los discursos políticos de la realidad en el apoyo al sector agrario y al desarrollo de los pueblos y del medio rural. Castilla y León se despuebla a marchas forzadas y la manera de generar economía en el medio rural para atraer población es adjudicar suministros a empresas de la otra punta del país, teniéndolo en la misma comunidad", lamentan en Aba.

Por último, desde la Asociación Berciana de Agricultores, exigen "a la Consejería de Agricultura que priorice las producciones de la Comunidad Autónoma en todas las licitaciones, como medida de apoyo al sector agrario de la Comunidad, así como por coherencia ecológica en el ahorro de combustibles y de contaminación en la distribución de esos productos".