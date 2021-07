El PSOE de Cacabelos pide al PP que “deje de manipular” sobre la pérdida de población

Consideran que la situación no es culpa del alcalde actual ni de sus antecesores y proponen trasladar las reivindicaciones a Valladolid

Cacabelos / QUINITO

El PSOE de Cacabelos ha emitido un comunicado criticando que, a su juicio, el PP de la localidad PP hace una “manipulación de datos a su antojo haciendo único responsable de la pérdida de población del municipio de Cacabelos al alcalde del municipio, Junior Rodríguez, con la única intención de difamarle y atribuirle a él este descenso”.

Según los socialistas, “en los últimos diez años (y tras el pico máximo poblacional situado entre los años 2011 y 2012 en el entorno de los 5.500 habitantes) nuestro municipio hoy está en el filo de los 5.000 habitantes, cifra de corte para administraciones superiores para encuadrarnos en un lugar u otro en cuanto ayudas, recursos económicos, etc. Hay que destacar que el último censo oficial nos situó en el año 2020 en 4.996 habitantes como foto fija de ese momento, mientras Rodríguez solo es alcalde desde julio de 2019”, señalan desde el PSOE.

“Entre los años 2012 y 2015 (años en que no era alcalde Junior Rodríguez y sí Adolfo Canedo) nuestro municipio retrocedió en torno a 200 habitantes, descendiendo de 5.500 a 5.300. En los siguientes años y hasta 2019, año en el que Junior accedió a la alcaldía, volvemos a retroceder sobre 200 habitantes hasta situarnos en el entorno de los 5.100”, cuantifican los socialistas.

Pérdida de población en Cacabelos

Para el PSOE, estos datos “son fruto de varios factores, como es el regreso de migrantes a sus países de origen por falta de oportunidades o al abandono que sufrimos desde hace casi 40 años El Bierzo y León por parte de los gobiernos de Castilla y León”.

“Instamos al PP de Cacabelos que cese su empeño de destruir y que, por el contrario, se sume a las reivindicaciones que desde nuestra tierra hacemos a sus jefes de Valladolid, el señor Mañueco y cía. Ellos son los que, teniendo las competencias y el presupuesto, han abandonado a su suerte a esta tierra en materia industrial, agrícola y ganadera. Ni que decir tiene ya el sistema sanitario público que padecemos los pueblos, en proceso de liquidación, acompañado por el escaso y hasta nulo transporte público en los más pequeños”, asegura el PSOE.

“De este triste éxodo demográfico no vamos a hacer responsables ni a Adolfo Canedo ni a Sergio Álvarez, porque no sería justo como hacen PP y SxC con Junior Rodríguez, ya que entendemos que en sus mandatos hicieron lo mejor que pudieron por la prosperidad del municipio”, concluyen en la agrupación socialista cacabelense, quienes instan a aquellas personas residentes en la localidad que no se encuentren censadas en el municipio a que lo hagan donde viven.