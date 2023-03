La pérdida de población protagoniza el pleno de Ponferrada

Vista de Ponferrada / QUINITO

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes aprobó definitvamente el presupuesto municipal para 2023 después de desestimar las alegaciones presentadas por VIAs y dos trabajadores municipales, con la única corrección de la denominación del puesto de trabajo de una de ellas en la RPT. Asimismo, se votó favorablemente la devolución por parte de tres grupos de 2.000 euros de gastos no justificados, a pesar de las quejas de los portavoces de PP y USE Bierzo.

Sin embargo, el punto más caliente del orden del día fue uno meramente técnico, el que debía aprobar el censo de población a 31 de diciembre de 2022, que se convirtió en un cruce de acusaciones y reproches entre los diferentes grupos políticos, acusándose mutuamente de la pérdida de 174 habitantes en el último año hasta dejar la población oficial de Ponferrada en 63.001 habitantes.

Desde la oposición, el concejal no adscrito Manuel De la Fuente aseguró que "no me extraña que la gente se vaya del municipio, viendo cómo está la ciudad y las pedanías", mientras que Tarsicio Carballo (PRB) negó que esta sea la cifra real de población, que fijó en "entre cinco y siete mil personas más que no están censadas a pesar de vivir en Ponferrada", por lo que exigió al alcalde que las cense de oficio, "como establece la ley", y ponga menos dificultades a quienes quieran censarse.

La portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, responsabilizó directamente al equipo de gobierno de la pérdida de población, acusándole de no crear políticas de empleo y fiscales que resulten atractivas para ciudadanos y empresas: "Ponferrada tiene 1.850 personas menos desde 2019, este es el resumen de sus cuatro años de gestión", espetó. En la misma línea, Marco Morala (PP) anunció una "enmienda a la totalidad de la política demográfica del equipo de gobierno, que ha permanecido inmóvil, como si esto no fuera con ustedes" y recordó que la actual cifra de población se retrotrae a los años 90 del siglo pasado.

Responsabilidades compartidas

Desde el tripartito, Carmen Doel (PSOE) acusó a la portavoz de Ciudadanos de "manipular, como es habitual" y a Morala le recordó que "el Gobierno central es el mismo para todos, para las comunidades autónomas que ganan población y para las que la pierden, y la comunidad que más población pierde es Castilla y León, con 10.499 habitantes menos en el último año, algo que lógicamente repercute también en Ponferrada". Por ello, apeló a "ver las causas de la pérdida de población en la comunidad autónoma" y analizar "cómo tenemos servicios básicos como la educación o la sanidad".

Desde Coalición por el Bierzo, Iván Alonso recordó que el descenso poblacional "no es algo de cuatro ni de ocho, sino de 15 años. El problema es que la gente se va y no viene aquí a buscar oportunidades porque alguien en la Junta y en Madrid ha decidido que los ejes de desarrollo pasan por Zamora, Sanabria y Ourense por un lado y por Valladolid, León y Oviedo por otro. En el centro estamos los bercianos, somos el centro del noroeste, pero apartado y aislado, porque ni el Estado ni la comunidad autónoma han tenido a bien tener al Bierzo como centro de algo, aquí sólo estamos para ser estudiados y no aprobar ni invertir nada en esta tierra".

Por su parte, Lorena González (Podemos) apeló a "la responsabilidad de todos los representantes públicos" para "decidir qué vamos a hacer con esto, porque decir que es un problema exclusivo de Ponferrada es hacer partidismo chusco. Quizá sería bueno que todos los alcaldes y administraciones comarcarles se reunieran para trazar una hoja de ruta y diseñar un modelo de futuro conjunto".

Reflexión del alcalde

Antes de votar el punto (que se aprobó con 12 votos a favor del tripartito, 11 abstenciones y los dos votos en contra del PRB), Olegario Ramón pidió intervenir para señalar que "hay una cuestión de fondo en este punto meramente técnico, pero hemos visto en el debate mucha demagogia y no poner por encima de todo el interés general de Ponferrada y el Bierzo. El que crea que esto es responsabilidad absoluta del equipo de gobierno municipal está equivocado, la responsabilidad principal es de la Junta, con su parte alícuota del Gobierno central".

Ramón recordó que el Ayuntamiento intermedió con el Gobierno para conseguir una ayuda de 47 millones de euros para Tevitec y otra de 7,5 millones para Emobi, y aseguró que "lo que me saca de quicio es que encima critiquen que se hagan actuaciones en La Llanada, donde no hicieron nada cuando eran equipo de Gobierno", afeó a Morala, al que tuvo que llamar al orden en dos ocasiones. "La Junta también ha intervenido y no soy desleal, reconozco lo que es. Recuperar el Alvia no es la panacea, pero ayuda, o el apartadero ferroviario, o el estudio para el Lazo del Manzanal. Todo eso no es turismo improductivo", reprochó al portavoz 'popular'.