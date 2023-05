José Manuel Pereira: "Vamos a bajar la presión fiscal y vamos a trabajar con esos proyectos europeos"

El alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira. / QUINITO

José Manuel Pereira se presenta a la reelección en Villafranca del Bierzo, con la ilusión renovada tras cerrar el Plan de Pago a Proveedores (y antes de lo previsto), liquidar la deuda del Ayuntamiento, superar la pandemia y tener aprobadas ya líneas de subvenciones europeas a proyectos transformadores para la capital histórica de la comarca y su extenso municipio.

Un gran centro cultural en el que agrupar escuelas y biblioteca, continuar con las mejoras en el Camino de Santiago y la promoción de Villafranca en calidad de Reserva de la Biosfera, de caza y fluvial son algunos de los compromisos e ideas de este hombre cercano y trabajador, carpintero de profesión, que también aspira a poder bajar impuestos gracias al saneamiento económico logrado en la villa del Burbia.

Muchas gracias por atender a El Bierzo Digital. Esta es la primera de las entrevistas con las que queremos hacer llegar a todos los bercianos las ideas y propuestas de los principales protagonistas de estas elecciones municipales. Usted es ya un veterano en la política, ¿qué le lleva a continuar, a volver a presentarse como candidato a la Alcaldía de Villafranca del Bierzo?

Es una buena pregunta. Yo había dejado bastante claro que no iba a volver a presentarme. Había tomado la decisión de que hacía falta gente nueva pasada la legislatura completa. ¿Qué paso? Pues desgraciadamente mi enfermedad, el desafortunado infarto que tuve que me quitó un año de trabajo en el Ayuntamiento, más luego la venida de la pandemia han hecho que el compromiso que había adquirido de estar un par de años y dejarlo pues lo mantuve hasta el final.

Ahora ha llegado un momento, tras el covid, en el que han llegado muchas ayudas europeas. Hemos trabajado estos últimos meses tramitando muchas de estas ayudas. Es un momento de mucho dinamismo en Villafranca y se presume una legislatura muy buena. Algunas de estas ayudas ya nos las han resuelto. Hemos pedido como 11 millones de euros en subvenciones y hay 3 millones y medio concedidos. Esto da mucha ilusión.

Algunos miembros del partido han tomado otros caminos pero fluía de la gente joven que había que seguir. Hicimos un pacto de que siguiera yo como veterano, como experto, y con los cinco siguientes como gente nueva que llega ahora la política de sus negocios y su vida profesional. También el cariño del pueblo que siempre te dice “venga, hombre, una más”… al final, hicimos una reflexión en casa, como siempre hago, con mi mujer y mi hijo. Y como yo soy una persona que siempre estoy involucrado en todas las facetas de integración del pueblo pues entonces mi mujer, más sabia habitualmente que los hombres, me dijo “qué más da: si no estás en el ayuntamiento te vas a enrolar otra cosa”. Desde crío empecé en la Cruz Roja, estuve quitando petroleo del Prestige, estuve organizando las cabalgatas de Reyes, portando santos en Semana Santa… estoy siempre metido en cofradías, en asociaciones…

¿Qué proyecto político espera poder, ahora sí, consolidar en este próximo mandato?

Ha llegado un momento que es interesantísimo para Villafranca, que es haber podido dejar la deuda, que tanto ríos de tinta ha habido sobre la deuda que tenía Villafranca. Mediante el Plan de Pago a Proveedores que se firmó en 2016, el último pago de deuda estaba planeado para mayo de este año pero nosotros pudimos adelantarlo al ejercicio pasado.

Nos asomamos a una nueva legislatura libre de deuda, lo que nos permitirá cumplir compromisos y así lo vamos a contar en la campaña electoral, como por ejemplo la bajada de algún impuesto como el Ibi, bajando la presión fiscal a la gente.

Ese Plan de Pago a Proveedores supuso algunas subidas, como la del agua que fue subiendo durante 10 años, o la del Ibi. Ahora hemos pasado todo eso, procede que bajemos un poco. Entendiendo que el Ayuntamiento hay que administrarlo como una familia: ese dinero que tu tienes, si lo gastas en una cosa no lo gastas en otra. Me gustaría cumplir ese compromiso de hacer una merma fiscal a los vecinos, que se vaya notando, pero eso son menos ingresos con lo podremos hacer alguna cosita menos.

Gobernar es tomar decisiones sobre lo que tienes en tu mano, así que ese va a ser uno de los primeros puntos. Hemos llegado aquí, vamos a bajar un poco la presión fiscal y vamos a empezar a trabajar con esos proyectos europeos, que son complejos y difíciles pero es un reto apasionante porque hay mucho dinero y hay que estar en esas convocatorias. Hay que encontrar la forma de hacer proyectos atractivos para que lo vean los señores que lo valoran.

Antes de entrar de lleno en lo que será el próximo mandato, me gustaría comentar algo del que termina, que ha incluido esa celebración del Bicentenario de la Provincia de Villafranca. ¿Cómo lo sintió, que regusto le dejó?

Desde mi posición, intenté darle la toda la relevancia posible. Me hubiera gustado que hubiera tenido más. Llegó hasta donde llegó, me hubiera gustado la participación de alguna autoridad más. Pero bueno: sirvió para recordar a los villafranquinos que en un momento de la historia tuvimos el privilegio de ser la capital de la provincia y al albur de esto hemos hecho actividades para recordarlo: conciertos, publicaciones… Y quizás este año 23, al final, tal vez podamos hacer alguna cosa más.

Me siento relativamente satisfecho, como de todas las cosas que vas haciendo que ponen a Villafranca en el mapa.

¿Cómo son esos proyectos para el próximo mandato? ¿Qué va a cambiar de aquí en cuatro años en Villafranca?

Los cambios que se avecinan todos los soñamos mucho más grande. Todos los candidatos soñamos con ellos y se nos vuelven al final pesadillas. La despoblación es una lacra, no sabemos cómo luchar contra la despoblación. He estado en congresos y simposios en Astorga, León y Valladolid pero no hay una fórmula milagrosa.

La solución que me gustaría, que sueño como alcalde, es que hubiese un aumento de población y pudiesen abrirse alguno de los negocios que se han cerrado para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En Villafranca se vive relativamente bien y me gustaría que se viviese mejor y para ello nos estamos preparando.

Estamos revindicando mejoras en el Centro de Salud, que ha pasado a ser un centro de formación que va a contar con médicos y enfermeros residentes. No es un gran salto pero es dar un pasito adelante.

Estamos preparando y buscando ayudas para hacer un telecentro en el que enseñar a las personas mayores a utilizar las tecnologías e implantar nuevas tecnologías de comunicación con todos los vecinos. Así podremos tener un contacto más directo y más fluido, que no tengan que venir hasta el Ayuntamiento para decirnos cualquier cosa.

La conectividad es una de las cosas que está muy apoyada en Europa. Queremos preparar una app en la que cualquier usuario cuando vea una deficiencia pueda fotografiarla y eso nos llegue a nosotros. Y que nosotros en un tiempo corto podamos arreglarla y devolverle al ciudadano la foto del arreglo.

También queremos que se pueda ver en el móvil el consumo de agua, porque en Villafranca esto nos crea verdaderos disgustos. Hay casas cerradas en las que los lectores no pueden leer los contadores y aparecen sorpresas que nos complican un poco.

Queremos también hacer zonas wifi y terminar de implantar la fibra óptica, dar los servicios acordes a la agradabilidad que tiene un sitio como Villafranca.

En este municipio, tan extenso, quedan zonas en las que no llega la cobertura. ¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento a ese respecto?

Contra eso hemos luchado y seguiremos luchando. Hemos plantado batalla al Ministerio y a la Dirección General de la Junta y a la Diputación Provincial. Todo el mundo habla de sus limitaciones, todo el mundo tiene posibilidad de favorecer la fibra y las redes pero lo que es la cobertura está en manos de compañías privadas y por leyes europeas no lo podemos financiar.

Creo recordar que uno de los primeros anuncios del actual presidente de la Diputación cuando entró fue que antes de un año íbamos a tener cobertura en todos los pueblos. Me pareció una gran noticia y me pareció también una puñalada. Yo llevaba toda la legislatura anterior trabajando en esto. Hasta cogimos un microbús, nos fuimos con todos los pedáneos a Valladolid a presentarle a la Dirección General nuestros problemas.

Había algo en marcha que se paró en la intervención de León. Los interventores consideraron que aquella ayuda interfería en las leyes de competencia. Si aquello hubiera pasado el filtro, se hubiera mejorado muchísimo la cobertura, pero no ha sido así.

Gracias a Dios la gente puede comunicarse por whatsapp, que no es lo mejor pero es efectivo. Por eso queremos enseñarle a la gente, tener un espacio donde puedan venir y con un monitor aprendan lo básico: el usar el whatsapp para hacer una llamada, o para grabar un mensaje, pedir cita médica o ver su cuenta bancaria. Esa es la idea: no es un proyecto súper ambicioso pero mejora la vida a la gente.

Acaban de rehabilitar algunos de los elementos del Teatro y tienen una oferta cultural de las más destacadas del Bierzo. Para el próximo mandato, ¿cuál es la agenda en materia de cultura?

La política cultural es algo que intentamos potenciar. Lógicamente no se descuida ningún área de gobierno pero nuestros ingresos provienen de la cultura y del turismo.

Hacemos siempre apuestas fuertes. Todo lo que hemos venido haciendo, y con ampliaciones, es lo que haremos a partir de este año. El ciclo de conciertos que se hacen de la mano de Pedro Halffter, que a parte de los conciertos se imparten cursos magistrales en diversas disciplinas, en dirección de orquesta, en violín o en cello, se va a seguir haciendo.

Tendremos la visita de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que ya ha cerrado la fecha, y seguiremos con más sorpresas. El año pasado hicimos un buen concierto dentro del patio de armas del Castillo de Villafranca, donde se representó la 9ª Sinfonía de Beethoven, y ya puedo anunciar que este año va a ser el gran acontecimiento cultural va a ser la representacion de La Traviata en ese mismo escenario, con una importante ayuda de la Diputación.

Mantenemos nuestro teatro en funcionamiento, con obras de grupos locales, comarcales y regionales. Tenemos en Villafranca una magnífica escuela de teatro con una formación específica para niños y otra para adultos. Trabajan todo el año y representan varias veces. La novedad este año va a ser que van a trabajar en la calle: vamos a hacer representaciones en la calle de algunos episodios importantes de la vida de Villafranca.

Queremos agrupar en la antigua Casa de la Cultura, que es un edificio que está en desuso, la escuela de música y la escuela de baile, así como la de teatro. Vamos a hacer un centro cultural potente ahí para desarrollar estas habilidades, uniendo con el proyecto de Divina Pastora, para que sea el epicentro de la cultura villafranquina. A parte del Teatro, que como se sabe, es una joya; pero a veces necesitamos espacios más amplios.

Vamos a dotar salas de autor para exposiciones en ese espacio, al que va una de esas ayudas europeas que ya hemos conseguido. La primera inversión será de 900.000 euros para acondicionar cubiertas y carpinterías y hacer una envolvente que mejore la eficiencia térmica de ese edificio que albergará toda esa parte cultural. Esas salas de autor son un proyecto que siempre he tenido. Van a resaltar a personajes ilustres de la historia de Villafranca.

Es incongruente que tengamos la Biblioteca en el edificio de la Escuela Hogar, que es un edificio administrativo. Entonces, haremos los cambios pertinentes para trasladarla a ese nuevo centro cultural. Ahora están allí [en la Escuela Hogar] los Ceas, los medioambientales, próximamente van a ir los veterinarios de salud pública. Estamos aglutinando allí un espacio de servicios, muy bien dotado además por todos los aparcamientos que tiene.

En materia de turismo, cuando hablo con la gente, comento que Villafranca tiene un gran patrimonio histórico y artístico, las iglesias y palacios; y también tenemos un patrimonio natural impresionante aunque menos conocido: a lo largo de estos 177 kilómetros cuadrados tenemos desde los paisajes sobre 400 metros de los valtuilles con los viñedos que tienen, que son magníficos, vamos subiendo de nivel y vamos cambiando la vegetación hasta llegar a Campo del Agua, por encima de los 1.4000 metros, donde estamos terminando de recuperar una palloza para convertirla en un espacio de turismo rural enclavado en la Mirada Circular.

Antes de profundizar en esa otra parte turística del municipio, me gustaría preguntarle primero por las necesidades que detecta en el Camino de Santiago a su paso por Villafranca.

Mejorar el firme, lo estamos haciendo a costa del erario de los villafranquinos. Tengo que lamentar que algunas ayudas que antes nos daba la Diputación para el mantenimiento del Camino, se quitaron porque se anunció al comienzo de la legilatura una importante inversión pero vencido esto, está sin hacer absolutamente nada.

La vida me ha permitido hacer el Camino de Santiago y ver con ojos de peregrino lo que muchas veces los alcaldes intentamos hacer que luego no es útil y vemos también otras que son muy útiles. Entonces ahora estamos ejecutando unas aceras en la salida de Villafranca en el Camino de Santiago. Fueron muy criticadas cuando se proyectaron por la oposición por que “no iban a ninguna parte” porque, lógicamente, se había hecho un primer tramo que se interrumpía pero hoy ya la acera llega hasta la carretera llega hasta la nacional sexta dando un lugar para el paso seguro de los peregrinos.

Tenemos que seguir mejorando los accesos y la información. Con los temas europeros, hemos conseguido junto a otros municipios bercianos y gallegos del Camino de Santiago, una subvención para tener una aplicación de móvil que nos informe de muchas cosas: de los peregrinos que están llegando, la información que ellos precisan en cada municipio… para que el pueblo esté bonito y, también, comunicado, que quien llega a Villafranca sepa dónde hay plazas para hospedarse, en qué albergues u hoteles o qué restaurantes tienen abiertos.

Estamos afanándonos en darle a la Puerta del Perdón la importancia que tiene. Para nosotros es un gran debe que mucha gente pase por delante como si fuera una iglesia más en el Camino y no lo es. Hemos hecho un ambicioso plan que hemos presentado a una línea de ayudas europeas pues para, con otros municipios del Bierzo, mejorar instalaciones en el Camino de Santiago. También hicimos un vídeo para Fitur que movemos por las redes sociales sobre la Puerta del Perdón.

Queremos que la gente visite pero también que conozca el pueblo ofreciendo visitas guiadas y queremos hacerlas teatralizadas para que la gente que venga se quede un poquito más, haga en vez de una noche, dos noches.

Me hablaba de esa palloza en Campo del Agua, ¿qué más planes hay para esos valles, Reserva de la Biosfera, con entre otras cosas un yacimiento de la importancia de la Leitosa, equiparable a las Médulas?

Estamos intentando mejorar esa parte turística del municipio, que es bastante desconocida. La Leitosa es prima hermana de las Médulas, están el Campanu y el Mirandelo, las cascadas… tenemos muchas cosas que mostrar a la gente. Quizá es uno de los debes de esta legislatura: no haber hecho una promoción más a fondo de este patrimonio.

Somos reserva de la Biosfera y reserva de caza. La parte cinegética no la podemos olvidar porque genera recursos para los vecinos de los pueblos y para todos los lados pues el turismo que viene hoy de las cacerías es un turismo de alta capacidad económica. Dejan dinero en la zona.

También hay que recordad que nuestro río Burbia es también una reserva fluvial, que tenemos que afanarnos en preservar y presentar ese territorio para que la gente que viene a vernos no solo dé una vuelta para ver las iglesias y se marche sino que se quede, que sepa que en Campo del Agua hemos recuperado una palloza de manera tradicional para que se pueda ver cómo era y que está en un sitio encuadrado dentro de la Mirada Circular.

La Mirada Circular necesita algunos arreglos pero comunica todos esos valles, permite entrar por Balboa y llegar a Campo del Agua, bajar por Fombasallá o por Peranzanes. No es algo que nos competa exclusivamente a nosotros. Creo que el Consejo Comarcal tampoco ha estado acertado con una política de promoción de este entorno en conjunto. Cada uno nos promocionamos a nosotros, como debe ser; pero hay que hacer esa promoción en conjunto. Yo siempre le explico a la gente todas las cosas que puede verse desde aquí, para que en vez de quedarse un día se quede dos o tres, que suba a conocer las fuentes medicinales o los pueblos como Tejeira, que además se come de maravilla.

Es un debe que tenemos, el promocionar esta parte del municipio, algo que vamos a luchar por corregir.

Me quedaría solo preguntarle qué tiene que decir a los vecinos de Villafranca para convencerles de que deben votar al Partido Popular el próximo 28 de mayo.

Yo creo que deben votar al Partido Popular porque tenemos la experiencia de gobierno de estos últimos años, en los que hemos tenido que lidiar con estas situaciones adversas pero hemos sabido reaccionar y creo que hemos dado un buen servicio a los vecinos durante la pandemia. Aun así hemos conseguido ejecutar una gran parte de nuestro programa electoral, entre el 75 y el 80 por ciento de las cosas que preveíamos antes de pandemia las hemos podido comenzar y algunas de ellas finalizar.

Y porque ahora se ha incorporado un grupo de gente joven con lo que aunamos juventud, con mucha ilusión, con la experiencia de quien le habla, que ha estado gobernando y gestionando el Ayuntamiento. Yo creo que de ese equilibrio va a salir una buena mezcla.

Tras los años de reducir deuda, del covid, vamos a tener una legislatura “normal” que, acompañada por las inversiones que esperamos que van a llegar, daremos un cambio a Villafranca para los próximos años.

Buena suerte y muchísimas gracias por atender a El Bierzo Digital.

A ustedes.