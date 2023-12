Pereira defiende que la operativa de la Policía en el caso de Raquel Díaz fue “impecable”

El expolítico berciano Pedro Muñoz llega a la Audiencia Provincial de León acompañado por sus abogados. / Peio García

Parte de la sesión de declaraciones de este miércoles en el juicio contra Pedro Muñoz se dedicó a una llamada que Raquel Díaz hizo al 1-1-2 en marzo de 2018 llorando y gritando “por favor”, tras la que la Policía Municipal de Ponferrada acudió al domicilio en el que había residido Pedro Muñoz con su anterior pareja, donde no había nadie, y no al lugar en el que se encontraban ambos. Varios testimonios de policías manifestaron que la intervención se hizo en la dirección que fue facilitada por el Servicio de Emergencias, aunque algunas llamadas anteriores hechas desde el mismo terminal estaban vinculadas a Raquel Díaz, porque se había identificado al hacerlas.

El intendente Jefe de la Policía Local de Ponferrada, Arturo Pereira, señaló que pudo ser un error que se valorase por parte de la Policía Municipal el incidente como “ruidos entre vecinos”, cuando el 1-1-2 trasmitió el incidente como “sin clasificar” inicialmente. ”. “La operativa fue, desde mi punto de vista, impecable”, defendió.

Además, reconoció que un manifiesto sobre su honorabilidad se había redactado a instancia suya tras conocer que se le pensaban atribuir acciones que incluso podían constituir algún delito.

“Para mí es importante mi honorabilidad, la personal y la profesional. Cuando se me cita para testificar y se me explica los motivos, me fui con un pesar y con el convencimiento de querellarme. No requerí a la familia; nunca estuvieron en mi despacho. Supieron que me quería querellar y se hizo ese documento. Me pidieron disculpas. Quería tenerlo para, en caso necesario, utilizarlo” manifestó en su declaración.