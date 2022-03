Capturado en Palas de Rei un mastín leonés peregrino que recorrió 100 kilómetros del Camino desde el Bierzo

El animal no tiene chip y no ha sido reclamado por nadie

Un ejemplar de mastín leonés ha sido capturado en la localidad lucense de Palas de Rei, en la comarca de Ulloa. De acuerdo con las informaciones de La Voz de Galicia, el animal habría recorrido el Camino de Santiago al menos desde Herrerías de Valcarce, en el Bierzo, donde fue avistado a finales de enero.

El animal, de dos o tres años de edad, no tiene chip y, de acuerdo con las informaciones, no ha sido reclamado por nadie. Se encuentra en la clínica veterinaria de Friol, donde han comprobado que se encuentra en buen estado tras haber recorrido en solitario más de 100 kilómetros de la Ruta Jacobea, peregrinación la de este can que se ha frustrado, a la espera de que alguien lo adopte o se identifique a su dueño.