Personal del hospital del Bierzo denuncia la inaccesibilidad a sus correos corporativos: "No puedo ejercer mi trabajo"

Hospital El Bierzo. / QUINITO

María Teresa Álvarez, miembro de la Junta de Personal por el Sindicato Asambleario de Celadores y Personal de Gestión y Servicios (SAC) del Hospital El Bierzo, asegura que lleva desde el pasado 24 de enero sin tener acceso a su correo corporativo debido a una doble autentificación en los correos electrónicos que instaló Sacyl el día 16 de ese mismo mes. Como consecuencia, "muchas personas", incluida Álvarez, no han podido entrar en su correo, con la correspondiente desinformación que supone. "Le pasa a muchas personas que estamos ciegas y sordas", apunta.

En el caso de Álvarez, al ser miembro de la Junta de Personal es a la persona que le envían la información de su sindicato, que posteriormente se encarga de trasladar tanto al personal del hospital como a los afiliados: reuniones, movilidad interna, promoción interna, y un largo etcétera de información a la que no puede acceder. "Si convocan una Junta de Personal o un Comité de Seguridad no me entero, no puedo ejercer mi trabajo", sostiene.

Asimismo, Álvarez asevera que "todos los días desde entonces he llamado tanto yo como una persona de informática para dar incidencia". Tras tres incidencias puestas y cuatro reclamaciones, no ha conseguido proceder a la autentificación que le da acceso a su correo corporativo.