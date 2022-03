Pharmadus reúne a las mujeres de los Premios Mujer 4.0 de El Bierzo Digital con motivo del 8M

Tertulia en Pharmadus con las mujeres de los Premios Mujer Bierzo 4.0 / EBD

La empresa berciana Pharmadus reunió a las mujeres de los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital con motivo del 8M. Este periódico colaboró con la iniciativa de Pharmadus que pretendía dar continuidad a ese reconocimiento y visibilizar las historias de todas las mujeres que hacen grande el Bierzo.

Por motivos de disponibilidad, no todas las mujeres que componían la primera edición de estos premios pudieron asistir. Sin embargo, las que lo hicieron pudieron explayarse más en los detalles de su vida, en su historia, en sus reivindicaciones y en sus deseos.

Beatriz Escudero, CEO de Pharmadus y del Laboratorio Biosalud, fue la moderadora de una tertulia en la que hubo debate, relatos y mucha emoción. Una de las redactoras de nuestro periódico, Ana Gago, representó a El Bierzo Digital y a las mujeres participando en este círculo.

Las mujeres que acudieron al acto se presentaron y contaron pinceladas de sus vidas. Entre las reivindicaciones se encontraban algunas como que "los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar en el campo", "los pueblos se están muriendo" o "los niños no saben jugar a los juegos de antes".

Jovita, natural de Moreda, un pueblecito de Vega de Espinareda, es la joven que mantiene vivo de ilusión, de fiesta y de alegría esta villa de los Ancares y aseguró que "en verano este pueblo se llena y vienen un montón de niños. Este verano me llamó la atención que me pidieran que les enseñase a jugar a juegos, que ellos no sabían".

Estefanía Pérez, nació y vive en Toreno y trabaja incansablemente en la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta berciana confirmó que "no hay niños en los pueblos. Toreno puede parecer un pueblo grande pero no escuchas a niños jugar".

María vive en Arganza y ha dedicado su vida a cuidar a sus 8 hijos y a trabajar. Algo en lo que todas coincidían es en que "las mujeres somos pluriempleadas. Cuidamos de los hijos, atendemos el hogar y trabajamos en lo que sea". María contaba entre risas que "mi marido tuvo que cocinar una vez porque yo me rompí el brazo y para unos garbanzos que hizo se quejaba".

Ante la pregunta de Bea de qué le pedirían a los hombres, la respuesta era clara: "que colaboren más en las tareas del hogar".

Por su parte, Delia, la acompañante de Pilar, contó que había pasado la mayor parte de su vida en Suiza y destacó que "allí la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente nula". Pilar, natural de Quilós y una de las mujeres que mantienen vivo el pueblo con actividades.

Consola, ganadora del premio Labor Social por dedicar su vida a ayudar a los demás, puso el broche final a un encuentro de lo más emotivo recitando una frase que ponía de manifiesto que no había que construir templos, si no dar educación porque la riqueza que eso reporta es el mayor templo que se puede construir.

Las mujeres que acudieron a esta tertulia fueron Jovita, Pilar, Estefanía, María y Consola, no obstante, la hija de María le acompañó y se unió a esta reunión, así como Delia, la amiga de Pilar que también ha vivido una vida digna de admirar. Lo que pone en valor este círculo es que todas las mujeres son dignas de un premio por su labor, dedicación y trayectoria.

Premios Mujer Bierzo 4.0

Los Premios Mujer Bierzo 4.0 surgieron por la necesidad de visibilizar la vida y las historias de las mujeres que componen el Bierzo y, sin las que esta comarca no sería lo que es hoy. El teatro Villafranquino acogió el 18 de noviembre la gala de entrega de los Premios Mujer Bierzo 4.0 organizados por El Bierzo Digital que reconoció la labor, muchas veces olvidada, de las mujeres que han hecho y hacen grande nuestra comarca.

El evento contó con la presencia del presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y la vicepresidenta del Consejo Comarcal del Bierzo, Carmen Doel, junto a los representantes de las firmas patrocinadoras, Pharmadus, Clínica Ponferrada y Herrero Brigantina, así como el alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, que ejerció de anfitrión del acto al que también asistieron alcaldes y alcaldesas de toda la comarca.