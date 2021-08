Castilla y León vuelve a crecer y recupera en el segundo trimestre del año el 44% del PIB perdido desde el inicio de la pandemia

El consejero de Economía y Hacienda presenta la Contabilidad Regional del segundo trimestre de 2021

La economía de Castilla y León retornó al crecimiento y avanzó un 17,8 por ciento en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año pasado que estuvo marcado por el confinamiento por la pandemia del COVID, lo que ha permitido que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad haya recuperado el 44 por ciento de todo lo que se perdió en los cinco trimestres anteriores. Pese a este incremento “muy intenso”, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, subrayó hoy que habrá que esperar a 2022 para recuperar y superar el nivel del PIB de principios del año pasado, antes de declararse la crisis sanitaria por el coronavirus.

Durante la presentación de la Contabilidad Regional, Fernández Carriedo señaló que el incremento interanual del 17,8 por ciento es el mayor crecimiento en un trimetre de la serie histórica de Castilla y León, aunque lo circunscribió al efecto comparativo entre mayo y junio del año pasado, unos meses que estuvieron marcados por la pandemia y el confinamiento, con la correspondiente caída de la actividad económica.

No en vano, la Comunidad aún no ha recuperado todo lo que cayó el PIB en el segundo trimestre de 2020, cuando se deplomó un 18,7 por ciento. “Es insuficiente para recuperar en tres meses todo lo que se ha perdido, con una recesión tan grave”, aseveró. Pese a todo, el consejero se felicitó por que se trata del primer trimestre con crecimiento económico desde el inicio de la pandemia, después de que el anterior cayera un 1,1 por ciento. Además, la variación intertrimestral se situó en el 1,2 por ciento. En todo caso, no pudo precisar en qué trimestre del año 2022 se alcanzará el nivel del PIB de finales de 2019 o principios de 2020. De ahí que hiciera un llamamiento a la prudencia por las incertidumbres que puede haber en los próximos meses por el aumento del IPC y las materias primas así como la escasez de microchips, que son elementos claves para una parte importante de la industria como la automoción.

En este sentido, se felicitó por la recuperación de la actividad en el sector de la automoción pero que aún no es suficiente para alcanzar el peso del año pasado, después de que el nivel de matriculaciones sea inferior, Además, aprovechó para cuestionar algunas decisiones “perjudiciales” del Gobierno de la Nación. Citó la subida de impuestos de matriculación y hidrocarburos, además del debate sobre el peaje por la circulación en las carreteras. “Todo dificulta la decisión de compra por parte de los particulares y retrasa la toma de decisión a la hora adquirir un vehículo, que, al final, perjudica al sector productivo”, sentenció.

Fernández Carriedo valoró el “buen” comportamiento de todos los sectores de actividad, en especial la industria, que aumentó un 28,7 por ciento, y los servicios, con una subida del 16,8 por ciento, seguidos de la construcción (10,7 por ciento). “Los sectores que más crecen ahora son los que más cayeron en 2020”, precisó.

El único sector que cayó fue la agricultura, silvicultura y ganadería, con una bajada del 4,2 por ciento. Un descenso que el consejero justificó por que la cosecha del año pasado fue “muy buena”.

Subrayó, según recogió la Agencia Ical, la positiva evolución de los servicios de mercado, que se incrementaron un 22,1 por ciento, en contraste con el descenso anotado en el trimestre anterior (-1,8 por ciento). Por su parte, el Valor Agregado Bruto (VAB) de los servicios no de mercado registró un aumento del 3,7 por ciento.

Carriedo también repasó los datos de PIB en el segundo trimestre desde el punto de vista de la demanda, que anotó un crecimiento del 17,4 puntos porcentuales por la contribución positiva de la demanda interna. Además, la contribución del sector exterior pasó de 0,2 a 0,4 puntos en este periodo, donde aumentaron tanto las exportaciones como las importaciones totales.

El gasto en consumo final creció un 14 por ciento en este segundo trimestre, frente al descenso del anterior (-1,8 por ciento), resultado del aumento del 18,7 por ciento del gasto en consumo final de los hogares y de una mayor subida del desembolso realizado por las administraciones públicas (3,3 por ciento).

Inversión en bienes de equipo

Uno de los datos más esperanzadores ofrecidos hoy por el consejero de Economía y Hacienda es que la inversión en bienes equipos aumentó en el segundo trimestre un 42,2 por ciento interanual (frente al 5,9 por ciento del anterior). En este sentido, destacó que refleja la recuperación de la inversión y la confianza de las empresas de cara al futuro.

Una recuperación de la economía, precisó el consejero, tiene su reflejo en la mejora del empleo, ya que en ese periodo hubo un aumento interanual del 11,5 por ciento del número de horas trabajadas entre la jornada media realizada en puesto a tiempo completo.

Carlos Fernández Carriedo reiteró el mensaje de que el PIB autonómico recuperará a lo largo de 2022 los valores prepandemia, en parte gracias a que la economía regional cayera menos que la media nacional. “Tenemos que recuperar menos por que hemos perdido menos”, añadió. En todo caso, dudó de los discursos “muy optimistas” de algunas comunidades autónomas de cara a los próximos meses, pese a que sus economías perdieron más que Castilla y León.

Fondos europeos

De cara a la próxima recuperación, el consejero de Economía y Hacienda destacó el papel que deben jugar los fondos europeos, tras recordar que la Comunidad aspirar a recibir 5.000 millones de euros. “Es un impacto que se tiene que nota en la recuperación de Castilla y León, no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos, ya que es un dinero que debe servir para la transformación y modernización de los sectores productivos”, aseveró.