Pintura, escultura, dibujo y serigrafía protagonizarán los III talleres artísticos CIAN-m de Fabero

El Ayuntamiento de Fabero y la Universidad Complutense de Madrid organizan la tercera edición de los talleres artísticos CIAN-m, que convertirán, del 1 al 13 de julio, a este municipio berciano en el destino estival de los becados que estudian Bellas Artes en la capital española. Bajo la dirección de Tomás Bañuelos y la coordinación de Soraya Triana, los talleres tratarán sobre disciplinas como la pintura, el dibujo, la escultura o la serigrafía textil.

En ese sentido, la iniciativa contará con un total de cuatro talleres, diseñados para acoger a 25 alumnos cada uno. El primero será el taller de pintura a cargo de Antonio López, que se desarrollará del 1 al 4 de julio y que permitirá a los alumnos compartir sus inquietudes plásticas con el maestro a través de la experiencia directa del trabajo en el taller como punto de partida de la creación pictórica.

Del 5 al 7 de julio tendrá lugar el taller de iniciación a la serigrafía textil, a cargo de Juan Doggenweiler, que presentará las características de esta técnica de estampación y propondrá un ejercicio para ponerla en práctica de forma artesanal. De manera paralela, entre los días 6 y 9, se desarrollará el taller de dibujo y escultura que impartirá Tomás Bañuelos. Partiendo del bodegón y el desnudo, con modelo vivo del natural, los alumnos materializarán sus propuestas plásticas a través de un dibujo, un relieve o una escultura de bulto redondo de pequeño formato.

Como complemento al trabajo en el taller, el alumno podrá compartir sus reflexiones y preocupaciones estéticas con el maestro Julio López Hernández durante la última jornada. Todo ello dentro de un entorno de trabajo y contemplación silenciosa pero activa que servirá como punto de partida en el camino de la creación de una pequeña obra escultórica.

Por último, del 10 al 13 de julio el artista leonés residente en América Félix de la Concha impartirá un taller de pintura de paisaje para capturar las impresionantes estampas industriales y mineras de Fabero. Con presencia constante a través de exposiciones y obra en instituciones como el Columbus Museum of Art, el Carnegie Museum of Art, el State Museum of Pennsylvannia o el Hood Museum of Art, De la Concha es uno de los artistas españoles más reconocidos en Estados Unidos.

Los interesados en participar en alguno de los talleres CIAN-m deben formalizar su inscripción antes del 10 de junio, remitiendo su solicitud el Ayuntamiento de Fabero, acompañada de los datos del solicitante, una fotocopia del DNI, un currículum abreviado, un dossier fotográfico de sus trabajos y una carta de motivación con el compromiso escrito de asistencia al curso en caso de ser seleccionado. El coste de matricula por un taller será de 200 euros. Si se cursan dos talleres será de 350 euros y si se cursan tres, el precio será de 450 euros.

Tras analizar y valorar todas las solicitudes presentadas los profesores que imparten los distintos talleres seleccionaran 25 alumnos y reservarán cinco plazas adicionales por taller. La lista de seleccionados y reservas se hará pública en la página web del Consistorio de Fabero, en la página web de los cursos y vía correo electrónico a todos los aspirantes.