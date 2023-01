Piscina del Plantío sin silla para minusválidos

La piscina del Plantío de Ponferrada, la más grande del municipio, carece de una silla de acceso para minusválidos, lo que técnicamente se denomina Silla Elevadora para piscina. La piscina municipal de Fuentesnuevas sí cuenta con una. Y la de Flores del Sil no estoy segura. Pero sí la hay en Cubillos del Sil, por citar una que nos es cercana.

Nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, con el concejal de Deportes, y no parece saber ni conocer esta situación. Hemos hablado con AMBI y no parecen tampoco estar muy enterados. Es un tema recurrente pues llevamos ya algunos años detectando y poniendo en conocimiento esta situación. Ahora, que a los políticos se les llena la boca con la atención a las minusvalías y la construcción de una ciudad para todos, no se dan cuenta de que le están negando el baño a personas con discapacidad de cualquier edad, y a un sector cada vez más grande de personas que, debido a la edad, ven negado el acceso a un bien común: la natación.

Es mi deseo que, desde su medio de comunicación, les interese poner en conocimiento de la mayor gente posible esta situación, un toque de atención a aquellos que jamás padecerán una enfermedad, una minusvalía y que tampoco se harán mayores.

Gracias por su atención. Un saludo.

Jesu García Prieto