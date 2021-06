Morala pide expertos para elaborar el Plan estratégico

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP en Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este miércoles en el que afirma, sobre la confección del Plan estratégico del Ayuntamiento, que “nos copiaron la idea, y nos parece bien porque es buena. El plan estratégico es imprescindible para el futuro desarrollo económico y la generación de oportunidades y empleo en el municipio. Protestamos enérgicamente cuando nos dijeron que lo iban a dirigir los concejales y a capitanear el alcalde porque ninguno de ellos tiene capacitación profesional ni experiencia en estas materias. Empezaron por la famosa encuesta para detectar necesidades”, afirma Morala.

“Siguen con el habitual oscurantismo del alcalde y con la impericia del equipo de gobierno para cumplir lo que dijeron respecto a elaborar ellos un diagnóstico de situación certero y para hacer el plan. La salida más fácil es pedir a todos que les resuelvan la papeleta y parasitar los proyectos ajenos, los de los demás grupos municipales y los de la sociedad civil ponferradina, ante la evidencia de su incapacidad”, consideran desde el PP.

“En abril ya advertimos que cuando este equipo de gobierno tiene un reto importante tira por el camino de la improvisación y así está resultando con el plan estratégico. Lo primero debería ser que compartieran con los grupos de la oposición el diagnóstico y que viésemos si hay lagunas en esa evaluación de necesidades y problemas. Y luego, que empezasen por trasladar las soluciones que tan expertos concejales proponen. Literalmente dijimos hace más de dos meses que querrían que los demás les resuelvan la papeleta y de los creadores de ‘yo soy experto en fondos europeos y planes estratégicos sin haber hecho ninguno’ llega ahora ‘salvadme con vuestras ideas’”, dice Marco Morala.

“Ante esa improvisación, el despropósito que implica quedarse en blanco a mitad del proceso, el grupo popular no será cómplice de este teatro del absurdo que representa ver al alcalde pedir auxilio para amontonar plan sobre plan, mientras la actividad de Ponferrada decrece, el empleo no despega, la recaudación es mayor para no ver frutos tangibles, las empresas y las familias se descapitalizan y la población del municipio mengua escandalosamente. No participaremos otra vez para ver cómo propuestas consensuadas con los interlocutores sociales y las asociaciones del municipio son menospreciadas porque los concejales expertos creen que saben de todo lo que, en realidad, no tienen la menor idea: economía sostenible, innovación y desarrollo estratégico. Para blanquear ese teatrillo que no nos esperen”, anuncian desde el PP.