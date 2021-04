Un grupo de trabajo multidisciplinar, integrado por 11 técnicos municipales y capitaneado por el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, junto a los concejales de Hacienda, Mabel Fernández, y de Urbanismo, Pedro Fernández, elabora desde hace varios meses un plan estratégico que “define el futuro para la ciudad” hasta el horizonte temporal de 2030. El objetivo de este documento, que se prevé que pueda estar listo en el mes de julio, es “estar preparados para las diferentes convocatorias” de los fondos europeos Next Generation, con “proyectos bien armados, ligados a las necesidades del territorio”, explicó el regidor.

En ese sentido, el plan estratégico es resultado de un análisis de las fortalezas, debilidades y oportunidades del municipio y cuenta con 30 líneas de actuación en cuestiones como el patrimonio, el medio ambiente, la movilidad, la rehabilitación energética o el cuidados de los mayores. El documento identifica varios sectores estratégicos, como la industria, el turismo, el comercio, el transporte o la agroalimentación. “Nos estamos adelantando, cuando los fondos se liberen estaremos preparados con este plan estratégico”, señaló el concejal de Urbanismo, que destacó que esta estrategia “abre un marco de actuación para sacar a la comarca de la situación de crisis en la que se encuentra y colocarla en la senda de un desarrollo más verde, más participativo y más social”.

En la misma línea, la edil de Hacienda destacó que el documento también permite “alinear los objetivos” del Ayuntamiento con los distintos programas de la Unión Europea (UE) y convertir a los gobiernos locales en verdaderos “impulsores de proyectos de inversión”. Fernández subrayó la importancia de integrar las opiniones de la ciudadanía para disponer de un “diagnóstico de consenso” sobre la situación de la ciudad.

Encuesta online

Por este motivo, el Ayuntamiento pondrá en marcha una encuesta en la página web municipal para que los ciudadanos puedan plasmar su opinión sobre la calidad de vida en el municipio en relación a ámbitos como la economía, la cultura, la educación o el bienestar social. “La participación ciudadana es esencial para la toma de decisiones, queremos que tenga la máxima participación”, explicó el técnico responsable de Innovación en el Consistorio, José María Beltrán. El sondeo estará abierto durante un “plazo razonable” de aproximadamente dos meses.

Programa Next Generation

Las instituciones europeas aprobaron el pasado verano el programa de inversiones Next Generation, que prevé invertir hasta 2027 un total de 750.000 millones de euros, 360.000 de ellos en préstamos y el resto en transferencias no reembolsables. “Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, explicó el alcalde, que señaló que España recibirá 60.000 millones en transferencias y 80.000 en préstamos a través del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia y 12.000 millones más a través de los fondos React, de “mayor flexibilidad y agilidad”.

Además, el Ayuntamiento también confía en obtener fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ‘España puede’, que prevé invertir hasta 2023 un total de 70.000 millones. Este plan se organiza en cuatro áreas -transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión territorial-, con una decena de políticas palanca, como la lucha contra la despoblación, la protección de la biodiversidad o la modernización del tejido productivo.