Planes para este fin de semana: Rally del Bierzo, manifestación por la sanidad, fiestas de Matarrosa...

El Bierzo acogerá una gran variedad de acontecimientos este fin de semana, 5, 6 y 7 de mayo. Entre ellos, destaca el XXX Rally del Bierzo; una manifestación en Ponferrada por la sanidad pública; un acto solidario en Toreno por Javi, un berciano que necesita un trasplante de corazón; las fiestas de Matarrosa del Sil y la Copa de España de ciclismo paralímpico en Bembibre.

Además, para los amantes del cine, aquí puedes echar un vistazo a la cartelera, aunque cabe recordar que los horarios pueden variar dependiendo del día.

Viernes 5 de mayo

La cereza ́l cielu en La Térmica Cultural

El grupo Cerezal presenta el viernes 5 a las 19:30 horas en La Térmica Cultural su último álbum titulado La cereza ́l cielu. Con esta apuesta por el folk asturiano y este último trabajo de estudio del grupo, el grupo llegará con una docena de temas originales y hasta una sorprendente versión del Thriller de Michael Jackson inspiradas en el folclore tradicional de Asturias.

Fiestas en Matarrosa del Sil

Matarrosa del Sil celebra sus fiestas de San Miguel este fin de semana, 5, 6, 7 y 8 de mayo.

Fiesta de presentación del Lion Rock Fest

La Sala H de Ponferrada acoge este viernes, 5 de mayo, la fiesta de presentación del Lion Rock Fest, un festival que se celebrará el próximo 4 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León. Los conciertos de las bandas Be For You y Desertia servirán como aperitivo para este evento en una noche en la que se conocerá el cartel y se sortearán entradas para el festival.

Juglarías en Cacabelos

La Casa de la Cultura de Cacabelos acoge este viernes día 5 a las 20:00 horas un espectáculo que arranca desde la tradición del juglar y cuenta su origen como parte de la historia medieval escenificando dos historias relacionadas con Milagros de Jesús contadas desde el punto de vista del Juglar, ensalzando la faceta más humanista de este personaje a la vez que, a través de la comedia, ofrece una toma de contacto con el teatro más naturalista: el teatro épico.

XXX Rally del Bierzo

Un total de 36 pilotos provenientes de Madrid, País Vasco, Extremadura, Asturias y Castilla y León tomarán parte en el XXX Rally del Bierzo que tiene lugar los días 5, 6 y 7 de mayo.

Sábado 6 de mayo

Manifestación en Ponferrada por la sanidad pública

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana convocó este miércoles a los ciudadanos de la comarca a participar en la manifestación que el próximo sábado recorrerá las calles de la capital berciana para protestar contra “el deterioro, la falta de financiación, los continuos recortes y la falta de inversión” en el sistema público de salud. “Debemos frenar entre todos la hoja de ruta hacia la privatización”, defendió la portavoz y presidenta de la plataforma, Pilar Carrasco.

Los talleres del Museo: a vueltas con el huerto

La programación de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía comenzará este sábado 6 de 12:00 a 13:00 horas con Los talleres del Museo: a vueltas con el huerto. Los asistentes a este divertido taller regarán, revisarán semilleros, cultivarán nuevas plantas y aprenderán a preparar todo lo necesario para la temporada de recolección en el huerto. Dirigido a público familiar, aunque los menores de 6 años deberán acudir acompañados, el precio del taller es de 4€.

¿Cómo va a ser la montaña un dios?

El sábado 6 de mayo a las 19:00 horas, el autor Eduardo Romero presenta su nuevo libro ¿Cómo va a ser la montaña un dios? en El libro imposible (calle Gil y Carrasco, 2 - plaza de la Encina), una novela sobre la minería y el carbón. Lo acompañará la escritora Noemí Sabugal, autora de Hijos del carbón y Flores prensadas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

IV Gandaina Urbana de Ponferrada

La asociación cultural Abelladeira organiza el próximo 6 de mayo la IV Gandaina Urbana de Ponferrada, un evento que contará con las actuaciones de Aira da Pedra, Pandereteiras de Candás y las bandas de gaitas Aires del Pilar y Abelladeira.

Full Anís Guateque en La Térmica Cultural

El sábado 6 a las 19:30 horas la cumbia y el chotis marcarán el compás del espectáculo Full Anís Guateque en La Térmica Cultural. Formado por tres percusionistas, bajo, guitarra, teclado y clarinete, Anís Guateque tratarán de hacer bailar a todo el mundo con su espectáculo. Los ritmos latinos se encuentran con el carácter castizo de los miembros de la agrupación para dar como resultado una auténtica fiesta, en que la espontaneidad, la juerga y la alegría son las protagonistas. Una apuesta por el mestizaje y por la divulgación de la música de raíz.

Jornada benéfica en Toreno

El sábado 6 de mayo la Plaza Mayor de Toreno acogerá una jornada benéfica de recogida de fondos para Javi, un berciano que necesita un trasplante de corazón y recursos económicos para poder mantenerse en Madrid a la espera de que le llegue el mismo, donde lleva ya siete meses.

Campeonato de Castilla y León de HEMA

El Bembibre Arena acoge este sábado, 6 de mayo, desde las 9.00 horas el Campeonato de Castilla y León de HEMA (Historical European Martial Arts), organizado por el Club de Esgrima Histórica Audacia, cuyo tirador David Arias, de Torre del Bierzo, defenderá el título obtenido el año pasado. También el sábado tendrá lugar una competición regional de esgrima deportiva con algunos de los mejores tiradores de Castilla y León.

Desequilibrado en Bembibre

El artista Pablo Picallo actuará este sábado, 7 de mayo, en la plaza Santa Bárbara de Bembibre a las 13 horas con su espectáculo Desequilibrado.

Show de música de los 80-90 en Camponaraya

En Camponaraya, a las 19 horas de ese mismo sábado, en la plaza de Las Médulas, se podrá disfrutar del show de música de los 80-90 a cargo del grupo Esponjas.

Cadena de favores

El Bierzo Contigo organiza la proyección de la película Cadena de favores con motivo del día internacional contra el acoso escolar o bullying. Esta proyección se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo en la Casa de Cultura de Cacabelos a las 18.30 horas.

Conciertos en el Morticia

Este sábado 6 de mayo, el Morticia acogerá a MoonShakers y a Sonic Trash (ambas bandas de Bilbao). Aunque los conciertos darán comienzo a las 21:30 horas, las puertas se abrirán a las 21:00 horas. La entrada es gratuita hasta el límite de aforo.

Domingo 7 de mayo

Arjé Ensemble en La Térmica Cultural

El cuarteto de músicos de cámara Arjé Ensemble pondrá el cierre a la programación de este fin de semana de La Térmica Cultural el domingo 7 de mayo a las 12:00 horas. En una representación que apuesta por el regreso a la naturaleza, la rehumanización y el rechazo a las prisas constantes del mundo contemporáneo, En busca del tiempo perdido es un recital a flauta, viola, chelo y piano que consta de obras de autores del romanticismo como Weber o Clara Schumann, con piezas basadas en motivos pastorales y con alusiones al recurso del amor perdido, signo de poetas coetáneos como Goethe.

Día Internacional de la Lucha Campesina en Cacabelos

Como cada año, la Asociación por la Agricultura Ecológica La Olla del Bierzo conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina con la celebración de la tradicional fiesta reivindicativa de la agroecología. Así, el domingo 7 de mayo en el Recinto Ferial de Cacabelos tendrá lugar a partir de las 11:00 horas la fiesta anual de la asociación y la Jornada de la Lucha Campesina, donde se reivindica otros medios de producción, consumo y alimentación saludable y ecológica.

Exhibición de Krav Maga

Nueva actividad del programa Deporte en la Calle, que promueve el ayuntamiento ponferradino y que se desarrollará este domingo 7 de mayo a partir de las 11:00 horas en la plaza de los Cantos del barrio de Cuatrovientos.

XXX Rally del Bierzo

Un total de 36 pilotos provenientes de Madrid, País Vasco, Extremadura, Asturias y Castilla y León tomarán parte en el XXX Rally del Bierzo que tiene lugar los días 5, 6 y 7 de mayo.

Copa de España de ciclismo paralímpico en Bembibre

Bembibre acoge este domingo, 7 de mayo, la tercera prueba de la Copa de España de ciclismo paralímpico, que reunirá en la villa del Boeza a algunos de los mejores especialistas de nuestro país. La carrera, organizada por el Club Ciclista Bierzo-Laciana, se disputará sobre un circuito urbano de 3,5 kilómetros con salida y meta en la avenida Manuel Arroyo Quiñones, junto a la estación de autobuses.

