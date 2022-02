MASSERIA TORRE COCCARO / @pugliafenomenale

Este 14 de febrero se celebra San Valentín, conocido también como el Día de los Enamorados. Esta fecha tan señalada para las parejas cae en lunes este 2022, por ello, la mayoría de los establecimientos han decidido adelantar sus propuestas y experiencias a este fin de semana. Te traemos los mejores planes para San Valentín en Ponferrada y el Bierzo para que los disfrutes con mucho amor.

Pero antes de nada, ¿te has preguntado alguna vez quién es San Valentín y por qué se celebra este día? Según la creencia medieval procedente de Inglaterra y Francia, ese día, es decir, a mediados del segundo mes del año, "todas las aves escogen su pareja".

Fue el Papa Gelasio quien estableció el 14 de febrero para honrar a San Valentín entre el año 496 y el 498. Sin embargo, existieron tres santos con el nombre de Valentín. El primero fue sacerdote de Roma, el segundo obispo de Pignataro Interamna y del tercer San Valentín no se posee mucha información aunque si se sabe que fue martirizado en África junto con un cierto número de sus compañeros.

Ahora que conoces la historia de San Valentín, es el momento de que elijas el mejor plan para ti y para tu pareja. Estas son nuestras recomendaciones.

Un San Valentín en Ponferrada romántico: Reserva en The Rock Suites & Spa

El spa The Rock Suites & Spa, ubicado en la Peña de Congosto, es uno de los planazos que recomendamos para este San Valentín en Ponferrada. Disfrutar de sus chorros, su sauna o su baño turco es una experiencia única y relajante. Además, puedes cenar en su restaurante y cenar en su terraza.

También es un hotel, con lo que si después de esta experiencia relajante quieres quedarte a dormir puedes hacerlo. El The Rock Suites & Spa ha preparado un pack para esta ocasión. Del 11 al 14 de febrero puedes reservar una noche en abuhardilladas y suites para 2 personas con desayuno completo, acceso al Spa por persona, masaje relax en pareja de 30 min, menú degustación comida o cena con botella de vino D.O Bierzo y una botella de cava en la habitación.

Este San Valentín tienen un menú especial para los enamorados con manjares como vieira gratinada, ceviche de cigalas, solomillo y postre de San Valentín. Este menú está disponible desde este 11 de febrero hasta el lunes 14.

Cena romántica: Restaurantes para celebrar San Valentín en el Bierzo

La Moncloa de San Lázaro

La Moncloa de San Lázaro, ubicado en Cacabelos, ha organizado este sábado 12, previo a San Valentín, una noche romántica amenizada con una pianista a partir de las 20.30 horas.

El Palacio de Canedo

El Palacio de Canedo, ubicado en Canedo, no se ha olvidado de esta fecha tan señalada y ha decidido convocar a todos los enamorados en sus instalaciones para disfrutar de un menú con mucho amor y vino porque como ellos dicen "donde no hay vino, no hay amor". Este menú estará disponible los días 11 y 12 de febrero. Además, entre todos los que celebren esta fecha en el Palacio los días 12 y 13 sortearán una estancia en Canedo, un menú degustación para dos personas y varias experiencias de enoturismo.

Desde Prada A Tope explican que como "en 2021 no pudimos celebrar San Valentín, este 2022 queremos que sea muy, muy especial". Además, desde el Palacio de Canedo aprovechan que este año cumplen medio siglo para que sus clientes "disfruten del amor" como ellos lo llevan haciendo 50 años.

El Caibel

Situado en la Carretera de Sanabria de Ponferrada se encuentra El Caibel, un restaurante dedicado también ha eventos que este San Valentín organiza una auténtica experiencia para disfrutar del amor. Esta propuesta estará disponible los días 11, 12 y 13 de febrero.

Escapada rural

Los múltiples pueblos con encanto del Bierzo ofrecen una variedad exclusiva para disfrutar de una propuesta diferente y llena de amor para hacer del fin de semana previo a San Valentín unos días para el recuerdo.

Los pueblos y alojamientos que te recomendamos van desde Casa Elba en Peñalba de Santiago, pasando por El Palacio en Molinaseca, La Candea del Bierzo en Tedejo, La Mallada en Ozuela o La Casa Grande del Valle en la localidad de El Valle.

Cata de vinos

Un plan diferente e innovador para disfrutar de una de las profesiones centenarias del Bierzo: la viticultura. Las catas de vinos son una experiencia de enoturismo que en nuestra comarca no te dejará indiferente.

Algunas de las bodegas que ofrecen catas de vino en el Bierzo son Godelia, Encima Wines o Peique.

Escapada romántica a las Cabañas Das Chousas de Lugo

A poco más de una hora y cuarto del Bierzo se encuentran las Cabañas Das Chousas. Se ubican en O Veral, en Lugo, y son una opción de escapada romántica muy cercana a nuestra comarca como plan alternativo a San Valentín en Ponferrada.

Las Cabañas se encuentran en mitad de un bosque y cuentan con la opción de pack romántico además de todos los servicios habituales y algunos que otros detalles lujosos. Alguna cabaña tiene la primera bañera nórdica de Galicia. Se trata de una especia de jacuzzi en medio del bosque Das Chousas.

La Ponferradina celebra San Valentín en el Toralín

La Ponferradina estrenará su 'Kiss Cam' este lunes 14 de febrero en El Toralín con motivo del día de San Valentín. La cámara enfocará al público, que podrá verse a través de los vídeomarcadores, y todos aquellos a los que les enfoque la cámara durante el encuentro de la Ponferradina ante la Real Sociedad B y se besen podrán tener premio.

¿Cómo y cuándo se celebra el sorteo de San Valentín de Lotería Nacional?

El Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional se celebra el lunes 14 de febrero. Una de las novedades del Sorteo de San Valentín de este año es que cambia la hora en que se realiza. En lugar de las 13 horas como era habitual hasta ahora, tiene lugar a las 21 horas del mismo.

El Sorteo Extraordinario de San Valentín reparte un 70% del dinero total recaudado. En este caso los premios serían un premio especial acumulado de 15.000.000 euros a un sólo décimo; Un primer premio de 1.300.000 euros a la serie, lo que quiere decir que un décimo recibirá 130.000 euros; Un segundo premio de 250.000 euros por serie, lo que hace 25.000 euros al décimo premiado.

El precio que se ha establecido para el décimo del Sorteo de San Valentín es de 15 euros. Como en otras ocasiones, la emisión para este sorteo será de 100.000 billetes. Cada uno de estos billetes está compuesto de 10 décimos, lo que hace un total de 15 euros, el precio establecido para la mayoría de premios extraordinarios de la Lotería Nacional.