La Plataforma "comprende" el escrito de Fiscalía contra Pedro Muñoz, pero advierte sobre el relato

Juzgados de Ponferrada. / QUINITO

La Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana aseguró este jueves que "comprende" el escrito de Fiscalía contra Pedro Muñoz en el que renuncia a la acusación de homicidio en grado de tentativa por la del delito de lesiones agravadas buscando una pena mayor, pero advierte de que "el lenguaje crea pensamiento y cuesta entender que a una persona de la que la propia fiscal dice que intentó matar a su mujer no se la vaya a acusar de intento de homicidio".

La portavoz de la Plataforma, Loli González, aseguró que "conseguir la máxima condena para el presunto autor de estos hechos, Pedro Muñoz, es el deseo de esta Plataforma para que se haga justicia con Raquel Díaz, con el sufrimiento de tanta violencia soportada, con el enorme daño causado, ya irreparable, y el horror de una convivencia en la más cruel esclavitud durante tantos años".

En el mismo sentido, su compañera Lorena González reconoció que "puede ser una forma de sumar más años de condena, pero al final el relato tiene importancia, y por eso no nos gusta tener que elegir entre una condena justa, donde todo el peso de la ley recaiga sobre este presunto maltratador, y poder llamar a las cosas por su nombre. Me gustaría ver cómo se va a contar esta historia dentro de cinco o diez años, ¿va a ser una persona que intentó asesinar a su mujer o va a ser una persona condenada por un delito de lesiones? Ahora mismo tenemos muy presente este caso, pero dentro de unos años quizá no tanto, por eso hay que dar la importancia que tiene a llamar a las cosas por su nombre".