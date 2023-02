La Plataforma Contra las Violencias Machistas convoca un acto con motivo del 8M

Sábado sin sol en Ponferrada. / EBD

El próximo miércoles, 8 de marzo, la Plataforma contra las Violencias Machistas ha convocado un acto en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada con motivo del 8M. Será a las 19:00 horas e invitan a toda la ciudadanía a asistir para "reivindicar con orgullo y alegría y para salir de la lacra del machismo y en favor de las mujeres". Así lo anunciaban la mañana de este 'Sábado sin sol' que ha tenido lugar en la Plaza de Abastos de la capital berciana, para denunciar la violencia machista.

En el manifiesto, que ha sido leído por Benerice Arias, han recordado que este mes de febrero una mujer ha sido asesinada en Baiona (Pontevedra) por su expareja, quien la mató con un cuchillo y un hacha delante de sus dos hijos menores de edad. "La violencia contra las mujeres tienen un nombre, violencia machista, le pese a quien le pese, y esta violencia machista se combate desde las instituciones y las administraciones", señalan. Asimismo, ha tenido lugar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas.

USE Bierzo no acude al 'Sábado sin sol'

En un comunicado emitido a los medios de comunicación, USE Bierzo asegura que por primera vez desde el comienzo de su celebración en Ponferrada, no han acudido como partido al Sábado Sin Sol. "Nuestra formación, que ha sido una de las fundadoras de la Plataforma Contra las Violencias Machistas Bierzo-Laciana, manifiesta así su rechazo a la inclusión en la referida Plataforma de una organización política que hasta el día de hoy no ha dado señal alguna de apoyo a la víctima de un presunto agresor que fue su mandatario, portavoz e ideólogo. Dicha organización política, que nunca había mostrado interés por pertenecer a la Plataforma ni a nada que tuviese que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, ha sido la encargada en el día de hoy de elaborar y leer el manifiesto del 'Sábado Sin Sol'. Un gesto que bajo ningún concepto podemos compartir y que solo retrata los intereses electoralistas de los partidos implicados en el gobierno municipal de Ponferrada", señalan.