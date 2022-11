La Plataforma Contra las Violencias Machistas pide a la bodega que retire la publicidad “como ejemplo de buenas prácticas”

Concentración de la Plataforma Contra las Violencias Machistas en Ponferrada. / QUINITO

La Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana se mostró de acuerdo con el criterio del Instituto de la Mujer y del Observatorio de la Imagen de las Mujeres respecto a su petición para que la Bodega Almázcara Majara elimine una valla publicitaria situada en Molinaseca y en la que se muestra a una mujer de espaldas con un bikini de corazones y recomienda al propietario de la bodega que “la retire como ejemplo de buenas prácticas empresariales”.

Mientras que el fundador de la bodega señaló que la etiqueta del vino arte, que sus intenciones no eran sexualizar el vino o vejar a las mujeres, la Plataforma celebró que “la mentalidad de la sociedad está cambiando y cada vez son más las personas que denuncian la existencia de publicidad sexista o machista”, y no porque sean “retrógradas o acomplejadas”, si no porque “afortunadamente hay cada vez más sensibilidad y más oposición ante los estereotipos de género que perpetúan una visión machista de la mujer”.

Desde la Plataforma pusieron de relieve que el Ministerio de Igualdad “lleva muchos años haciendo este tipo de comunicaciones y recomendaciones”, entre las que recordó la actuación de 2014 contra una empresa de cementos que utilizaba dibujos de mujeres en bikini para promocionarse y que finalmente fue la propia Fiscalía de Valencia quien pidió su retirada por considerarla sexista.

“Entendemos también el apoyo social, sobre todo en las redes sociales, que está teniendo el propietario de las bodegas, aunque no lo compartimos” apuntaron, al tiempo que resaltaron que “los micromachismos están muy arraigados culturalmente en la sociedad” y recomendaron al propietario de las bodegas, “que ya obtuvo un reconocimiento y gran notoriedad”, que “sería conveniente que retirara la publicidad como ejemplo de buenas prácticas empresariales”.