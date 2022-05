Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / EBD

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes la propuesta de proyectos a cargo de los remanantes por valor de casi 1,3 millones de euros presentada por el equipo de gobierno, así como una modificación de crédito para llevar a cabo obras de mejora de eficiencia energética en los colegios Campo de la Cruz y Peñalba, entre otras actuaciones. Ambos puntos contaron con el único voto en contra del concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, y la abstención del resto de la oposición.

Desde los grupos de la oposición vertieron críticas tanto a la "deficiente planificación presupuestaria", en palabras de Manuel de la Fuente, como a las "obras electoralistas a final de mandato", como sostuvo la portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, que también afeó la compra de contenedores y un camión de recogida de basura "para ponerlos gratuitamente a disposición de la empresa adjudicataria del servicio".

Por su parte, Rosa Luna, que ejerció de portavoz del PP durante este debate (Marco Morala, Carlos Cortina y Lidia Coca no participaron por ser parte de la Hermandad Jesús Nazareno, implicada en la construcción de la estatua del Lambrión Chupacandiles), señaló el "fracaso de gestión" que suponen "siete millones de remanentes" y advirtió sobre la compra del 80 por ciento de la Herrería de Compludo: "Nos conlleva a un condominio que no sabemos cómo va a acabar, es un despropósito de operación. Han adquirido un lío y un pleito que van a durar años".

El tripartito defendió estas actuaciones recordando que "los camiones de la basura no los traen los Reyes Magos", como espetó la concejala de Hacienda, Mabel Fernández, en respuesta a Morales. "Una buena gestión se demuestra con los proyectos puestos en marcha en la ciudad y ustedes llevan meses diciendo mentiras sobre los presupuestos porque parece que están enfadados por esos proyectos, pero contra sus vaticinios de las siete plagas, sólo están cayendo proyectos aprobados y millones de euros".

Además, la portavoz de Podemos, Lorena González, recordó que "no hay ni una sola administración pública que no tenga remanentes o modificaciones presupuestarias", y defendió que "el grado de ejecución del presupuesto es del 85 por ciento y quedan seis meses por delante, no deberíamos estar poniendo el grito en el cielo".