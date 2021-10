El Pleno da luz verde a la reforma fiscal de Ponferrada

La concejala de Hacienda, Mabel Fernández, y el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, durante un pleno. / QUINITO

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes aprobó la reforma fiscal propuesta por el equipo de Gobierno formado por PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo, que afecta a nueve impuestos municipales. La abstención de los dos concejales del PRB fue clave para que el grueso de la reforma saliese adelante, si bien en los puntos referentes a la tasa de terrazas y la de los puestos exteriores del mercado se logró el voto favorable de PP, Ciudadanos, USE Bierzo y el concejal no adscrito, mientras que la de licencias ambientales se aprobó con las únicas abstenciones del PRB y Manuel De la Fuente.

La sesión que comenzó con la presentación de enmiendas a seis de los nueve puntos por parte del PP, de las que tres fueron admitidas para su discusión y posteriormente rechazadas, una actuación que fue duramente reprochada por los portavoces del PRB, Podemos y Coalición por el Bierzo.

Las ordenanzas que incluye la reforma fiscal de Ponferrada son las que regulan el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que bajará al 2%; el incremento del valor de los terrenos urbanos; el IBI, que se rebajará a familias numerosas; la tasa de ocupación de terrazas y veladores; las tasas de los puestos interiores y exteriores del Mercado de Abastos; la tasa de recogida de basuras y la tasa de licencias ambientales y apertura y comunicación de actividades.

Equilibrio presupuestario

El equipo de Gobierno encabezado por Olegario Ramón defendió la validez de esta reforma recordando que “permite mantener el equilibrio presupuestario” del Ayuntamiento, mientras que PP, Ciudadanos, USE Bierzo y el concejal no adscrito señalaron la necesidad de ampliarla aún más y la calificaron de “minirreforma”.

La concejala de Hacienda, Mabel Fernández, acusó a la oposición de “partir de premisas falsas para el análisis” y los invitó a “esperar a 2022” para comprobar la validez de esta reforma, poniendo ejemplos de recibos reales que “bajarán 100 a 20 euros en el caso de una licencia de apertura de una oficina; de 2.400 a 200 en el de una licencia ambiental; o de 206 a 20 euros en una terraza en el centro de la ciudad”.

Asimismo, reprochó a Samuel Folgueral que subiera el IBI cuando fue alcalde “porque se habían gastado cinco millones de más y había que pagar el plan de ajuste. Imagino que esa es la sangría del IBI de la que habla en los medios”, y pidió al PP que solicitara a la Junta “mayor financiación en la participación de las Comunidades Autónomas en los tributos. En vez de eso, se enorgullecen de que en Castilla y León no se paga un impuesto de sucesiones que sólo pagan herencias superiores a 400.000 euros”.

Reforma “escasa” e “injusticia social”

Desde los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos, USE Bierzo y el concejal no adscrito) se reprochó que esta reforma se queda corta y, además, supone “una injusticia social”, como afirmaron tanto Manuel De la Fuente como Samuel Folgueral. El portavoz de USE Bierzo hizo especial hincapié en la necesidad de rebajar el IBI, “donde está subsumida la tasa de basura desde principios de este siglo”, para dar validez a la susodicha tasa, “que se está cobrando por dos vías”.

Por su parte, Ruth Morales afirmó que la propuesta del equipo de Gobierno “es una mera operación cosmética que quiere desviar la atención de su verdadera política fiscal, que no es otra que subir o crear nuevos impuestos, una pésima ejecución presupuestaria y una escasa inversión en el municipio”.

Finalmente, Marco Morala recordó que “primero ponen una presión fiscal altísima y luego se quedan cortos al rebajarla” y aseguró que “proponen medidas insuficientes para hacer ver que hacen algo sin hacer nada. Son tan cicateros en la rebaja como ávidos fueron subiendo los tributos” y manifestó que “se puede rebajar la presión fiscal sin poner en riesgo a la institución”.

Reproches a las enmiendas del PP

Los portavoces del PRB, Podemos y Coalición por el Bierzo centraron buena parte de sus intervenciones en reprochar las enmiendas presentadas por el PP al inicio del pleno, una situación que calificaron de “vergonzosa” y de “falta de respeto al pleno, a la institución y a los funcionarios”, en palabras de Iván Alonso, que incluso invitó a Marco Morala a presentar una moción de censura: “Consiga los apoyos y plantéela, no intente gobernar desde al oposición. Hágalo y evítenos este bochorno”.

Lorena González, por su parte, recriminó a los ‘populares’ que “traigan aquí por octava vez unas propuestas que han sido calificadas de ilegales e inoportunas por los técnicos de la casa. Hay que ser más serios y más rigurosos, y lo primero es hacer propuestas legales y un estudio de las consecuencias que tendría sobre la ciudadanía poner en marcha esas medidas”.

Del mismo modo, Mabel Fernández también lamentó que “a algunos partidos de la oposición parece que sólo les preocupa ampliar los réditos electorales con discursos populistas. Se quejan de que falta consenso y debate, pero no tienen nada serio que proponer. Sólo cuenta la propaganda para intentar subir votos“.