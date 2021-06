El Pleno aprueba las bases para el contrato de cesión de El Toralín

Estadio El Toralín / QUINITO

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes con los votos a favor de todos los grupos municipales y la única abstención del concejal no adscrito Manuel De la Fuente las bases para el nuevo contrato de concesión de uso del estadio de El Toralín a la Sociedad Deportiva Ponferradina, una cuestión que paliará la actual situación anómala desde la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva en 2008.

Las bases de esta cesión, que se someterán a información pública durante 30 días para posibles alegaciones, contemplan la cesión del estadio por un periodo de seis años ampliables a diez y el pago de un canon anual de 42.000 euros por parte de la Ponferradina, que asimismo tendrá que hacerse cargo de los pagos del IBI y el agua del estadio, que actualmente corren a cargo del Consistorio. La misma contempla la cesión a la Deportiva del 78 por ciento de la superficie construida del estadio, reservándose el Ayuntamiento el restante 22 por ciento, que viene a corresponder a los locales ubicados en los fondos y en el lateral este.

Manuel De la Fuente expresó su disconformidad con estas bases, que dejan en manos de la Junta de Gobierno la resolución de la adjudicación del estadio, al entender que debe ser el Pleno quien asuma esa responsabilidad. “No estoy en contra de ceder el estadio a la Ponferradina”, aclaró el concejal no adscrito, “pero esta propuesta de acuerdo vulnera la ley y no entiendo por qué no lo aprueba el Pleno”. A pesar de que el propio alcalde, Olegario Ramón, asumió el compromiso de llevar el asunto al Pleno y no a la Junta de Gobierno, De la Fuente no cambió el sentido de su voto, siendo la única abstención.

Ramón recogió la petición de varios grupos de no hacer uso político de la Ponferradina y pidió la aprobación por unanimidad de este punto del orden del día (algo que finalmente no pudo ser), recordando que el acuerdo está consensuado con el propio club y que “hoy es un día cojonudo, y perdón por la expresión, para aprobarlo, ya que hace 15 años ese señor que está ahí sentado (Fran Domínguez, concejal del PP) con un golazo consiguió el primer ascenso a Segunda de la Deportiva”.

Convenio de patrocinio

Por otro lado, el equipo de Gobierno adelantó que se está trabajando en un convenio de patrocinio con la Ponferradina que estará incluido en los presupuestos de 2022, atendiendo a la difusión de la imagen de Ponferrada y el Bierzo que el equipo hace en sus partidos.