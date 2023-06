El Pleno de Ponferrada cierra el mandato

Pleno de fin de mandato del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ponferrada acogió este martes la última sesión del mandato, de la que se sirvieron los distintos grupos para intervenir, algunos de ellos, los que no continuarán, a modo de despedida. No hubo anuncio alguno sobre cómo se plantea la jornada del próximo sábado, cuando se investirá un nuevo alcalde; y lo único que se salió del guion previsto fue que por parte del PRB no intervino su fundador y presidente, Tarsicio Carballo. En lugar del histórico bercianista, tomó la palabra su número dos, María Arias Merayo.

Fue común a las intervenciones el agradecimiento al resto de grupos y concejales, a la ciudadanía por su apoyo y confianza y a los funcionarios y personal laboral del consistorio.

Manuel de la Fuente fue el primero en intervenir, asegurando que lo hacía para entonar un “hasta luego” y adelantando que seguiría trabajando “para la gente de la calle”. Le siguió la portavoz de Podemos, Lorena González, quien reivindicó el “refuerzo de las políticas públicas” que dijo haber llevado a cabo y propuso que se continúe y “se ahonde” en esas líneas de trabajo. También pidió un “cordón sanitario a la extrema derecha” para que “no se deje al fascismo” entrar en el próximo equipo de Gobierno.

Fue entonces el turno del PRB. María Arias dedicó parte de su discurso a agradecer a Tarsicio Carballo por lo aprendido durante estos años en el Ayuntamiento y a la ciudadanía por su apoyo a esta formación bercianista. Al terminar, su intervención fue aplaudida por el resto del plenario. Posteriormente, Carmen Doel, en calidad de portavoz del PSOE, dedicó unas palabras de aprecio en nombre se su grupo hacia Tarsicio Carballo.

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, agradeció en un “día especial”, dijo, para la formación, los 12 años de “confianza en USE” por parte de la ciudadanía, resaltando el “honor de presidir la corporación”, señaló en referencia a hace dos mandatos, cuando fue alcalde.

Folgueral aseguró haber trabajado siempre por el “interés general” y, como otros intervinientes, destacó el trabajo del conjunto de empleados públicos del Ayuntamiento “sin excepción”. Terminó deseando “lo mejor” a todos su compañeros y expresando su deseo de que en Ponferrada hay “políticas de progreso” y “de avance” durante el próximo mandato.

El siguiente en intervenir fue Ruth Morales, de Ciudadanos, quien empezó agradeciendo a los votantes “su confianza” y “la oportunidad”. Morales dijo sentirse “satisfecha” por su trabajo de oposición, un desempeño que, aseguró, ha realizado mirando “por el interés de Ponferrada y de los ponferradinos”.

En nombre de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso calificó el mandato que concluye de “especial”, con “momentos muy complejos”, por lo que agradeció al conjunto de la corporación y a los trabajadores del Ayuntamiento su esfuerzo. En estos segundos se detuvo para señalar que, si bien la ciudadanía solo observa lo que ocurre en los plenos, los “365 días del año” hay problemas que resolver y “nudos que deshacer” en el quehacer del Ayuntamiento. Alonso también tuvo unas palabras para quienes no continuarán en la corporación y, en especial, para su compañero de partido, Jesús López, di quien destacó la capacidad para el trabajo, “ a veces tan ingrato”, sostuvo.

Tomó entonces la palabra Marco Morala, portavoz del Partido Popular, quien manifestó “el inmenso honor” de haber sido el líder de la oposición en la ciudad. Destacó el quehacer de su grupo y se dirigió particularmente a los tres concejales que no continuarán, Rosa Luna, Fran Domínguez y Neftalí Fernández, de quienes alabó su “trabajar con lealtad, altura y elegancia”. A los que siguen, aseguró que deben “exigirnos trabajo” y “desearnos suerte”, que será “suerte para Ponferrada”. Morala también agradeció “al pueblo de Ponferrada” su paciencia con el equipo de gobierno “y también con la oposición”.

Por el PSOE, intervino Carmen Doel, quien dio gracia a al ciudadanía, entre otras cosas por el resultado de las últimas elecciones, que calificó de “aplastante”. Doel dijo que había sido un “honor servir a los vecinos” y se mostró agradecida a quienes habían colaborado con el PSOE durante el mandato. La concejala envió ese “abrazo especial en nombre del PSOE” a Tarsicio Carballo y elogió la figura del todavía alcalde en funciones, Olegario Ramón, a quien calificó de persona “cercana, transparente, honorable” y “honrada”.

Fue el propio alcalde quien cerraría este pleno extraordinario. Lo hizo remontándose a los comienzos de este “mandato duro” en el que se sufrió “una contingencia terrible”, la pandemia, “que nos va a marcar de por vida”. “Nos rodeamos de grandes personas” y “grandes profesionales”, dijo el alcalde al rememorar aquellas semanas, lanzando un mensaje de agradecimiento a quienes se encargaban de ejecutar las decisiones que se tomaban, como a instituciones como la gerencia de asistencia sanitaria o algunas otras.

Olegario Ramón tuvo un recuerdo especial para Roberto Rodríguez Cadórniga, el empleado del servicio de Recogida de Residuos que falleció tras accidentarse su camión al volver de Peñalba. También mencionó el atropello masivo que se saldó con el fallecimiento de una mujer en Ponferrada.

El regidor contrastó esos malos momentos con los buenos, en donde mencionó “desde soluciones a pequeños problemas de los vecinos” a “grandes soluciones para la ciudad”. Deseó lo mejor a todos los concejales y aseguró que “a algunos les voy a echar muchísimo de menos”. Por último, destacó el “compromiso de los funcionario de la casa”, quienes han dado, aseguró el alcalde, “muchísimo más” de lo que estaban obligados.

“Espero que la política de estos cuatro años no me haya cambiado demasiado”, aseguró Olegario Ramón para finalizar su discurso.

