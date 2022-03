Votación del pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / EBD

El pleno ordinario de marzo del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes con el voto favorable de todos los concejales el Plan Municipal contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses, un documento que establece medidas de prevención, detección, control y sanción de aquellas conductas que son o puedan codificarse de fraude, corrupción o conflicto de intereses y que conllevará la creación de un Comité Antifraude en el Consistorio y la habilitación de canales para la denuncia o comunicación de situaciones susceptibles de estas actuaciones.

El debate de este punto del orden del día estuvo marcado por la adhesión de todos los grupos, si bien el concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, señaló que "espero que no sea un brindis al sol" y recordó que "ya había suficientes normas para ser aplicadas, pero no se han querido mojar", en referencia a un presunto conflicto de intereses sobre el que este concejal informó en 2021 y del que todavía no ha tenido contestación. Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena González, apuntó que este plan permite al Ayuntamiento "avanzar en calidad democrática" e Iván Alonso recordó gestiones pasadas como la de los Fondos Miner para poner de manifiesto la necesidad de un documento como el que se aprobó en este pleno.

Descenso de habitantes

La sesión plenaria también contaba en su orden del día con la aprobación de del padrón municipal a 31 de diciembre de 2021, que sitúan en 63.179 los habitantes de Ponferrada, una cifra sobre la que todos los grupos mostraron su preocupación, ya que supone un descenso de 737 habitantes en un año. El portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, mostró su negativa a aprobar este punto, ya que sostiene que "hay alrededor de 5.000 personas viviendo en Ponferrada y usando sus servicios sin estar empadronadas aquí", mientras que la portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, culpó al equipo de Gobierno de ser "incapaz de frenar la sangría" con "políticas nefastas para el municipio", a lo que el portavoz de CB, Iván Alonso, replicó que "llevamos 12 años de caída continua", reconociendo que "no debemos escurrir el bulto", pero recordando también la falta de inversiones tanto de la Junta como del Gobierno central en esta zona.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Carmen Doel, apuntó que parte de la pérdida de población se debe a la pandemia, que causó 219 muertes en el municipio, y que el descenso en el número de habitantes no es exclusivo de Ponferrada, sino que se extiende a toda Castilla y León, reivindicando la necesidad de reforzar servicios públicos con la sanidad para mejorar la calidad de vida de las personas y fijar población. En una línea similar, Lorena González pidió responsabilidad a todos los grupos municipales para aunar esfuerzos y no hacer pelea política con este asunto "para que este municipio empiece a recuperarse de una buena vez de la crisis de la minería, de la de 2008, de la pandemia y de todos los problemas estructurales de Castilla y León".

Otros asuntos



El pleno se completó con la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto de las plusvalías y la ratificación del acuerdo adoptado por la junta vecinal de Santo Tomás de las Ollas y la Fundación Fustegueras para una permuta de fincas.