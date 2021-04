Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos / QUINITO

El Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos celebrado este jueves rechazó por cuarta vez la propuesta del equipo de Gobierno que encabeza Junior Rodríguez sobre las retribuciones de sus miembros. Una vez más, los siete votos de PP y el Partido Socialista de Libre Federación por Cacabelos tumbaron las propuestas de la coalición formada por PSOE e IU, que cuenta con seis concejales.

El portavoz ‘popular’, Adolfo Canedo, culpó a la “soberbia e incapacidad de negociar” del alcalde este nuevo rechazo a sus propuestas de organización y adelantó que “la prepotente arrogancia de repetir su propuesta pleno tras pleno no doblegará nuestra determinación de no aceptar ninguna iniciativa impuesta que previamente no haya sido consensuada con nuestro grupo municipal“.

Canedo aprovechó para recomendar a Junior Rodríguez “que se deje del manido victimismo y se ponga a trabajar por Cacabelos después de dos años en barbecho. Que se olvide del protagonismo mediático, que sólo consuela a sus palmeros, y recuerde que en los plenos municipales no votan ni la prensa ni sus palmeros, votamos los concejales electos”.