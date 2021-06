La ausencia de la concejala del PRB deja a la oposición sin votos suficientes para suprimir la tasa de basura

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, durante el Pleno extraordinario de este martes. / QUINITO

El Pleno extraordinario de este martes, forzado por tres grupos de la oposición (PP, USE y Cs) y el concejal no adscrito, ha resuelto el primer punto del orden del día, relativo a la supresión de la tasa de basuras, con el voto de calidad del alcalde al empatarse con 12 noes (los del equipo de Gobierno de PSOE, CB y Podemos) y 12 síes (los de los miembros de la oposición presentes en el salón de actos). La concejal del PRB María Arias no ha hecho acto de presencia en el Pleno debido, ha explicado el líder de la formación, Tarsicio Carballo, “a una indisposición”.

La legalidad del primer punto del orden del día ha sido objeto de debate en el Pleno, hasta el punto de que el alcalde ha solicitado la intervención del tesorero del Ayuntamiento, quien ha señalado que la jurisprudencia es unánime y que “este primer punto es ilegal”. Dicho punto incluía la devolución de los recibos de la tasa de basura que se hubieran abonado, lo cual, de acuerdo con el funcionario, no es competencia del Pleno y además no se ajusta a la Ley General Tributaria.

No lo verían así algunos de los portavoces. Samuel Folgueral, de USE Bierzo, afirmó que con el “máximo respeto” a los responsables de la Secretaría, Intervención y Tesorería del municipio, la aprobación o no de la medida era una cuestión de “voluntad política”. El que fuera regidor ha señalado que los informes técnicos “responden a las preguntas que ustedes les hacen”.

Folgueral ha argumentado que dado que en Ponferrada hasta la implantación de la tasa de basura específica este servicio se cargaba en el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, la llamada -ha dicho el exalcalde- “contribución”, “si no se modifica el IBI, a efectos de pago es como si ese servicio se estuviera pagando dos veces”.

El portavoz de USE ha hecho pública su consideración de que la retroactividad de las ordenanzas fiscales no cabe en una situación de absoluta normalidad, pero que ese no sería el caso; y ha puesto como ejemplo la aprobación en mayo de 2020 en el Ayuntamiento de Madrid “con efectos jurídicos desde el 1 de enero” de una reducción del IBI y el impuesto de actividades económicas (IAE). Más adelante, cuando el alcalde, como presidente del Pleno, le ha pedido su opinión, el tesorero del Ayuntamiento ha señalado que el caso en Madrid no fue de retroactividad porque se aprobó una “modificación de una ordenanza que no era de aplicación”.

Ruth Morales, portavoz Ciudadanos, también ha señalado que subir o bajar impuestos es fruto de “decisiones políticas” y ha acusado al equipo de Gobierno de Olegario Ramón de no tener “empatía” con los ciudadanos que están pasando por una mala situación económica. La portavoz liberal ha puesto como ejemplo de retroactividad lo ocurrido en el Ayuntamiento de Utrera, en la provincia de Sevilla, donde, según Ruth Morales, a finales de marzo de 2020 se redujo la tasa de ocupación del espacio público por terrazas, kioscos y mercadillos, procediendo, de oficio, el Ayuntamiento a la devolución de los pagos de la misma del primer trimestre y, también, del primer semestre de la de basuras.

Según Morales, los informes técnicos que “esgrimen” desde el equipo de Gobierno para no apoyar la petición de la oposición señalan que no se puede reducir la recaudación por el aumento en los gastos que ha habido en el mandato de Olegario Ramón. Morales ha mencionado el nuevo contrato de limpieza, la política de personal, el encarecimiento “en 700.000 euros” del servicio de transporte colectivo, el aumento de los gastos ordinarios y la conjunción de esto con un descenso en los ingresos para ilustrar lo que, a su juicio, es un “gastar con tal desmesura” del tripartito. “Aumentan el gasto”, ha dicho Morales, y por eso tienen que subir impuestos.

El portavoz del PP, Marco Morala, ha recordado al tripartito que “vienen forzados” y que “no les ha quedado más remedio” que abordar este Pleno, forzado por la oposición. Morala ha dicho que “no es cierto” que lo que se iba a votar fuera ilegal y ha apostado por “ajustar la interpretación de las leyes” de modo que “sirva a una situación novedosa”. El portavoz popular ha asegurado que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la retroactividad “posterior a la mencionada en el informe”. También ha puesto de ejemplo lo sucedido con el IBI y el IAE en el Ayuntamiento de Madrid. Morala ha señalado que las preguntas a las que respondieron los técnicos del Ayuntamiento estaban hechas para hacerse “un traje a la medida” y ha insistido en que suprimir la tasa de basuras y devolver los recibos pagados “ni es ilegal” ni “obliga Europa”.

El tripartito defiende la tasa de basura

Los portavoces de los partidos que conforman el tripartito de gobierno en Ponferrada han defendido la existencia de la tasa de basuras y afeado a la oposición su propuesta, que en su opinión no se ajusta a la legalidad y abocaría al Ayuntamiento a una situación financiera del todo insostenible.

Lorena González, de Podemos, ha esgrimido los informes técnicos para concluir que lo que se estaba debatiendo “no se ajusta a la legalidad” y generaría unas dificultades económicas para el Ayuntamiento de déficit.

González ha calificado el que la tasa de basura fuera “camuflada” dentro del Impuesto de Bienes Inmuebles como una “situación irregular” que no se ajusta a la normativa europea. Para la concejal, la oposición, en este tema, se ha instalado en la “demagogia absoluta”, ya que un ayuntamiento no puede incumplir las normas comunitarias.

La portavoz de Podemos ha mencionado la reforma fiscal que tiene planeado sacar adelante el equipo de Gobierno y ha recordado que en el Plan de reactivación ya se ha llevado a cabo una descarga fiscal en el municipio. Ahora bien, la responsable de Bienestar Social e Infancia ha señalado que los gastos del Ayuntamiento en ese área han crecido durante la pandemia, por las ayudas dadas al pago de suministros (luz, gas y agua) o de lotes de comida. Según González, durante la pandemia se han multiplicado por tres las personas atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento y, en particular los niños, por ocho.

La líder morada ha acusado a la oposición de tratar de “asfixiar” al Ayuntamiento, “reventar las cuentas municipales” y “conseguir que se nos intervenga”.

Para Iván Alonso, de Coalición por el Bierzo, la oposición ha intervenido en el Pleno para aportar “un carretillo de propaganda y demagogia” que “no sirve para nada”. “A ningún equipo de gobierno le es agradable poner una tasa”, ha dicho Alonso, quien ha lamentado la “situación populista y demagoga”.

El bercianista se ha dirigido al portavoz del PP, Marco Morala, partido que, ha recordado, gobernó “y es opción de Gobierno”, para preguntarle por “cómo se presta usted a hacer este Pleno”, una “performance”, ha dicho Alonso, “de la mano de USE”. El líder de Coalición, quien formó parte del ejecutivo también durante el mandato anterior, el de la popular Gloria Fernández Merayo, ha dicho que la que fuera alcaldesa de Ponferrada “nunca votaría a favor de una ilegalidad” y ha lamentado la “deriva” del PP, a quien ha acusado de “instalarse en la demagogia”.

Iván Alonso ha expresado su “absoluta decepción” hacia Marco Morala, a quien ha conminado a que “lidere la oposición, que no le lideren” pues “quien sale perdiendo es la institución”.

En nombre del PSOE, Mabel Fernández ha insistido en que la UE obliga a tener una tasa de basura y ha sacado pecho diciendo que la de Ponferrada es la quinta más baja entre 52 ciudades españolas.

Fernández ha recordado que el Ayuntamiento se encuentra en una situación marcada por el Plan de ajuste y ha asegurado que los gobiernos municipales como los del 2011, que tuvieron un presupuesto de 67 millones de euros, o los que “gestionaron pelotazos” “no pensaron en el futuro”, “crearon chiringuitos” y “metieron a Ponferrada en un Plan de ajuste”. “Quieren meternos en otro”, ha dicho Mabel Fernández, “¡qué desfachatez!”. Ha apelado a la “ética de la responsabilidad” para apoyar decisiones impopulares. Para la concejal de Hacienda, en la oposición hay “mucha consigna y poco análisis”.

La responsable de las cuentas del municipio ha lamentado que sabiendo que “la tasa de basura es obligatoria”, “la situación económica” y que lo propuesto “no es legal”, desde los grupos de la oposición se intente sacar “rédito político”.

La actuación del PRB

La ausencia de la concejal María Arias (la segunda concejal del PRB) por “una indisposición” ha marcado la aritmética del pleno tras la decisión de Tarsicio Carballo de apoyar la medida presentada por el resto de la oposición.

Carballo ha relatado que los partidos que forzaron el Pleno de este martes mantuvieron “tres o cuatro” reuniones “sin contar con el PRB” y que unos minutos antes de hacer el acto en la plaza del Ayuntamiento previo a registrar la petición del Pleno le ofrecieron firmar ese documento. “¿Cómo iba a firmar algo sin contar con el partido?”, se ha preguntado el veterano político ponferradino.

Tarsicio Carballo ha reprochado a PP y Ciudadanos que cuando él convocó una manifestación contra la tasas de basuras, estos no acudieron. “Era el momento, la oportunidad”, ha indicado el portavoz del PRB.

El bercianista, que ha votado a favor, lo ha hecho tras manifestar que aunque se aprobara no se podía llevar a cabo: “El tesorero dice que es ilegal devolver el recibo porque fue aprobado legalmente”.