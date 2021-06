El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón (PDOE), ha fijado para el martes 22 de junio la fecha de celebración del pleno extraordinario monográfico solicitado por los grupos de la oposición PP, Cs y USE, junto con el concejal no adscrito, para retirar la nueva tasa por la recogida de basura.

Las opciones de que se apruebe la retirada de la tasa, como pretenden los concejales que firmaron la petición de

pleno extraordinario, son prácticamente nulas después de que el PRB dejase claro que no apoyará lo que considera “una encerrona”. PP, Cs, USE y el no adscrito Manuel de la Fuente suman 11 votos, por 12 del equipo de Gobierno integrado por PSOE, Coalición por El Bierzo y Podemos. La abstención de los dos ediles regionalistas es suficiente para que la iniciativa fracase.