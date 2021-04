Podemos estalla ante la “desvergüenza” de la Junta hacia la sanidad pública

Lorena González, en un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, arremetió contra la Junta en un comunicado tras conocer las intenciones del gobierno autonómico de establecer un convenio con el Grupo Recoletas para que el Sacyl utilice la unidad de radioterapia proyectada en la Clínica Ponferrada. González tachó de “desvergüenza y falta de respeto” la actitud de la Junta hacia la sanidad pública del Bierzo.

“Ya no hacen ni el amago de esconderlo”, subrayó la portavoz de la formación morada, que apuntó que “una clínica privada no hace una inversión de 4,5 millones de euros si no tiene la seguridad de recuperar dicha inversión”. González lamentó que esta noticia se conociera el mismo día que la Junta aprobaba la supresión del impuesto de sucesiones, una medida que, dijo, hará que “el 0,5% de la población, los más ricos de Castilla y León, dejen de ingresar a las arcas públicas 35 millones de euros anualmente, que no estarán disponibles para sanidad, educación, residencias de mayores y todas las prestaciones sociales que competen a la Junta“.

“Luego no hay dinero para implantar radioterapia en el Bierzo, ni en Soria, Palencia, Segovia o Ávila”, agregó la concejala de Bienestar Social, “pero tranquilos, que para los suyos y para quien pueda pagarla, ya llega la radioterapia a la clínica privada. Al resto nos despacharán a través de conciertos, es decir, desviando más fondos públicos a la sanidad privada“.